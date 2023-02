Stotine tisuća ljudi izašle su u subotu na ulice diljem Francuske na prosvjede protiv planirane mirovinske reforme vlade, koja uključuje podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu sa 62 na 64.

Nakon što su ove godine organizirali tri štrajka u cijeloj zemlji, sindikati se nadaju masovnom izlasku na ulice poput onog 19. siječnja, kada je više od milijun ljudi prosvjedovalo protiv planirane reforme.

"Ako nisu u stanju čuti što se događa na ulicama i ako ne mogu shvatiti što se događa s ljudima, onda se ne bi trebali čuditi kada to u nekom trenutku eskalira", rekla je 43-godišnja medicinska sestra Delphine Maisonneuve na prosvjedu u Parizu.

Francuzi provode najviše godina u mirovini u usporedbi sa stanovnicima drugih država članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD-a, što je pogodnost od koje većina ljudi ne želi odustati, pokazuju ankete.

France is having a strike to fight the increase in retirement age and it’s such a vibe to see young and old fighting for the right to enjoy life after escaping the machine #maretraitejytiens pic.twitter.com/vE6rwWw3hK