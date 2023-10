Stotine uginulih dupina i tisuće mrtvih riba uslijed povijesne suše: "Kao scenarij iz znanstvene-fantastike"

Stručnjaci s Institut Mamiraua, čiji je osnivač brazilsko ministarstvo znanosti, pretpostavljaju kako su klimatske promjene glavni uzrok masovnog pomora dupina u rijeci Amazoni u posljednih tjedan dana. Više od 100 mrtvih dupina pronađeno je na području jezera Tefe, a glavni uzrok tome vjerojatno leži u povijesnoj suši i rekordno visokim temperaturama vode koje su na mjestima dosezale i 39 stupnjeva.

🚨Environmental disaster here at Lake Tefé, in Central Amazon



More than 100 river dolphins dead in the last few days due to the drought



At @inst_mamiraua, in collab with many institutions, we are struggling to help them and understand the actual causes pic.twitter.com/9e5GW46nr5