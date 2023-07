Što je to na nuklearki? Satelitske snimke otkrile neobične oblike na krovu

Dvije nove satelitske snimke pokazuju neidentificirane bijele oblike na vrhu reaktora 4 u nuklearnoj elektrani Zaporižje. Snimke su nastale 5. srpnja, dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je na nuklearki postavljen eksploziv.

Slike je snimila tvrtka za satelitske snimke Planet Lab, a na snimkama koje su nastale u 7:51 vidljivo je pet bijelih oblika. Druga slika snimljena je u 10:16 i prikazuje samo tri bijela oblika, javlja Sky News.

Na trećoj slici koja je nastala nekoliko sati prije druge dvije fotografije nema bijelih oblika.

📷 Planet Labs, using its satellite images, has recorded the appearance of new objects on the roof of the Power Unit No.4 at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Radio Liberty reported. pic.twitter.com/XSY2PsXnKD