Perike, milijuni dolara, fotografije odsječenih glava... Pogledajte što je sve pronađeno kod Prigožina

Ruska televizija prikazala je ekskluzivan snimak tijekom racije policijskih snaga u Prigožinovom uredu u Sankt Peterburgu i jednom od njegovih posjeda u tom gradu.

Voditelj programa, zastupnik Evgenij Popov, nazvao je Prigožina "izdajicom", a snimku je predstavio posebno pozvani gost - novinar Eduard Petrov.

Snimka prikazuje kutije pune novca u njegovom uredu i svežnjeve dolara u njegovoj luksuznoj rezidenciji, zajedno s onim što je nazvano njegovim osobnim helikopterom, skladištem oružja, zbirkom perika, potpuno opremljenom sobom za medicinske tretmane. Prikazane su slike naoružanih ruskih agenata za provođenje zakona kako ulaze u Prigožinov ured.

U Prigožinovim stanovima i uredima pronađena gotovina u vrijednosti od 600 milijuna rubalja (6,58 milijuna dolara). Prigožin je rekao da je Wagner poslovao samo s gotovinom, kojom je plaćao troškove. Putin je rekao da država financira Wagnera.

U emisiji su pokazane višestruke putovnice koje je koristio Prigožin i koje nose različita imena.

Također, prikazana je uokvirena fotografija koja navodno prikazuje odsječene glave Prigožinovih neprijatelja, javlja Sky News.

Jedna od fotografija prikazuje veliki klavir u podnožju spiralnog mramornog stubišta, kao i prostor za spa i saunu te privatni unutarnji bazen.

Ogromni malj s natpisom "za upotrebu u važnim pregovorima" također je bio izložen u prostoriji. Jedna fotografija prikazuje i privatnu sobu za molitvu, a ukrašena je s više vjerskih objekata s ikonama iz Ruske pravoslavne crkve.

