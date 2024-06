Stella Assange tražit će pomilovanje za supruga Juliana

Stella Assange, supruga osnivača WikiLeaksa Juliana, rekla je u utorak da će tražiti pomilovanje nakon što je on pristao priznati krivnju za kršenje američkih zakona o špijunaži, okončavši dugogodišnju pravnu sagu u Velikoj Britaniji.

Julian Assange (52), priznat će na saslušanju u Saipanu na Sjevernomarijanskim otocima krivnju po jednoj točki optužnice kojom ga se tereti da se urotio kako bi pribavio i objavio povjerljive američke obrambene dokumente i očekuje se da će biti osuđen na 62 mjeseca zatvora što je već odslužio. Tada će se moći vratiti kući u Australiju.

Stella Assange, odvjetnica koja je radila za njegovu kampanju od gotovo samoga početka njegove pravne borbe, rekla je da je sretna zbog toga, ali i ljuta što je bio toliko dugo u zatvoru.

Oni su se vjenčali dok je on bio u zatvoru Belmarsh u Londonu i dobili su dvoje djece dok se skrivao u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu. Rekla je da će tražiti pomilovanje jer je prihvaćanje krivnje za špijunažu "jako ozbiljan razlog za zabrinutost" za novinare u svijetu.

Dogovor označava kraj pravne sage tijekom koje je Assange proveo više od pet godina u britanskom zatvoru i sedam u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu nakon što je WikiLeaks objavio tajne američke dokumente, što je bio najveći skandal te vrste u američkoj vojnoj povijesti.

Assange će morati sam platiti charter let do Saipana i zatim do Australije što će ga stajati pola milijuna dolara pa će za to pokrenuti kampanju prikupljanja donacija.