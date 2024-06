Julian Assange je slobodan: Osnivač Wikileaksa će priznati krivnju

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange pušten je iz zatvora u Ujedinjenom Kraljevstvu i trebao bi otputovati kući u Australiju, nakon dogovora u sklopu kojega bi se u srijedu trebao izjasniti krivim za kršenje američkog zakona o špijunaži. Time će završiti njegova pravna bitka koja je trajala 14 godina. U zatvoru je proveo zadnjih pet godina.

Assange (52) je pristao priznati krivnju po jednoj točki optužnice za udruživanje radi dobivanja i otkrivanja povjerljivih dokumenata američke nacionalne obrane, prema podnescima pred Okružnim sudom SAD-a za Sjeverno Marijansko Otočje, piše Reuters.

Trebao bi biti osuđen na 62 mjeseca već odslužene kazne na ročištu u Saipanu u 9 ujutro po lokalnom vremenu u srijedu (23:00 GMT utorak). Otok u Tihom oceanu odabran je zbog Assangeovog protivljenja putovanju u kopneni dio SAD-a i zbog njegove blizine Australiji, rekli su tužitelji.

Julian Assange Foto: Afp

Assange je napustio zatvor Belmarsh u Ujedinjenom Kraljevstvu u ponedjeljak prije nego što ga je Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva pustio na slobodu i ukrcao se na let tog poslijepodneva, navodi Wikileaks u izjavi objavljenoj na platformi društvenih medija X.

"Ovo je rezultat globalne kampanje koja je obuhvatila lokalne organizatore, borce za slobodu medija, zakonodavce i vođe iz cijelog političkog spektra, sve do Ujedinjenih naroda", stoji u priopćenju.

Videozapis koji je na X objavio Wikileaks prikazuje Assangea odjevenog u plavu košulju i traperice kako potpisuje dokument prije nego što se ukrcao u privatni zrakoplov s oznakama čarter tvrtke VistaJet. Vratit će se u Australiju nakon saslušanja, dodaje se u priopćenju Wikileaksa, pozivajući se na saslušanje u Saipanu.

