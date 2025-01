Premijer podnio ostavku: "U ovo nemam nikakvu sumnju"

"Kada sam krajem travnja dobio mandat za sastav Vlade imao sam snažan osjećaj ponosa, ali sam se trudio razumjeti dogovornost koju nosi taj posao i pozicija", kazao je predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević na izvanrednoj konferenciji za medije na kojoj je podnio ostavku. Također je potvrdio da će i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podnijeti ostavku.

"Sebe sam vidio kao dio politike kontinuiteta od prve Vlade Aleksandra Vučića do Vlade Ane Brnabić. Ponosan sam na sve što smo učinili kao Vlada, zajedno s predsjednikom Republike, u prethodnih devet mjeseci. Mislim da smo prije svega na polju ekonomije ostvarili značajne rezultate", istaknuo je.

"Ono što je bacilo veiku sjenu je tragičan događaj u Novom Sadu, velika tragedija, gubitak 15 ljudskih života. Od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći. vidjeli smo političke zlouporabe te nesreće", kazao je premijer.

"Vlada je tu pokazala odgovornost, dvojica ministara su podnijeli ostavke, tužiteljstvo je dobilo sve što je tražilo da može voditi istragu, i pokazala da nema zaštićenih, nema privilegiranih. Mi kao vlada trudili smo se, na zahtjev studenata, iznesemo sve dokumente, zaključno s onim što je predsjednik sinoć pokazao“, istaknuo je Vučević.

"Ono što ostavlja duboke posljedice po naše društvo je ozbiljna podjela, pravljenje atmosfere u društvu da je sve na rubu sukoba, da smo došli do toga da se đaci u školama prebrojavaju tko ide na sat, tko ne ide. ... Koliko god da smo pokušavali zvati na smirivanje strasti uvijek se po nekom crnom scenariju nešto novo dogodilo... kao da je neka nevidljiva ruka stvarala novi scenarij i podigla napetosti u društvu", rekao je Vučević i ustvrdio da su nemiri u Srbiji podlo smišljeni u inozemstvu i u to nema nikakvu sumnju.

"Jutros kad sam se probudio, vidio sam vijest iz Novog Sada da je kasno sinoć došlo do fizičkog obračuna u jednoj ulici i da je ozlijeđena jedna studentica i da je sukob krenuo oko toga da je opet netko dolazio pred stranačke prostorije SNS-a. Želim brzo ozdravljenje Ani"', poručio je premijer i dodao da želi da napadači budu uhićeni.

"Nikada ne mogu opravdati i razumijeti mnoge od ovih prosvjeda, blokade života, napada na građane koji drugačije msle, napade na studente koji žele studirati. Neću nikada prihvatiti teror nad đacima koji žele ići u školu, vrijeđanje i ponižavanje roditelja koji se izjasne da žele da im dijete ide u školu. To je nezamislivo", kazao je.

"Bit će sram one koji su to radili, u to sam siguran. Kako god, mislim da ova politika kojoj ja pripadam, stranka koja je pobjeđivala na svim izborima, mora pokazati najveći stupanj odgovornosti, i nove zakonomjernosti u srpskoj politici i da je najodgovornija. I zato nakon ovog događaja, moja je neopoziva odluka da podnesem ostavku. Imao sam dug sastanak s predsjednikom jutros", istaknuo je Vučević i kazao da je ovime praktički i cijela Vlada u ostavci.

"Ne želim biti kao Đilas, koji se tukao s mladima jer je netko pisao grafite.... Smatramo da smo objektivno odgovorni i zato podnosimo ostavke. I neka to dovede do smirivanja strasti, do vraćanja društvenog dijaloga", poručio je Vučević.

Odgođena sjednica Skupštine Srbije

Predsjednik zastupničkog kluba Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov posredno je ranije potvrdio da će Vučević podnijeti ostavku. Novinarima u parlamentu je rekao da Vučević treba sam priopćiti odluku o ostavci, a ne on. Jovanov je rekao i da neće biti prijelazne vlade i ministara bez izbora, a odgođena je i sjednica Skupštine Srbije, piše N1.

U utorak ujutro završena je 24-satna blokada Autokomande, jednog od ključnih prometnih čvorišta u Beogradu započeta u ponedjeljak u kojoj su sudjelovali deseci tisuća studenata i građana u nastavku prosvjeda koji diljem Srbije traju već gotovo tri mjeseca nakon nesreće na novosadskom željezničkom kolodvoru.

Državni vrh Srbije najavio je još u ponedjeljak rekonstrukciju Vlade i pomilovanje za uhićene sudionike tromjesečnih prosvjeda tvrdeći da su ispunjeni zahtjevi studenata čiji bunt iz dana u dan dobiva sve veću potporu diljem Srbije. Studenti su uzvratili da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju s blokadama.

Također, prošle noći je došlo do novih napada na studente u Novom Sadu u kojem je ozlijeđeno više osoba.

“Očekujem da više od 50 posto sadašnjih ministara bude zamijenjeno u jednoj veoma, veoma hitnoj rekonstrukciji (vlade)”, rekao je u ponedjeljak navečer u jednom od svojih redovitih obraćanja javnosti srbijanski predsjednik dok je tisuće ljudi bilo na Autokomandi i okolnim ulicama.

