U pčelinjak zamaskiran kontejner na poljoprivrednoj je parceli nezakonit objekt. I tamo ne smije biti. Da bi manje upadao u oči navučena je fasada u bojama.

"To nije pčelinjak jer to pčelinjak ne može biti. Znači, iza tih vratašca je običan lim. Nema ništa od pčela unutra. Na susjednoj parceli su donešene dvije, možda jučer i sad probajte ove dvije košnice ubaciti u ovaj kontejner pa ćete vidjeti da je to nemoguće", rekao je komunalni redar Denis Bek.

Ilegalni su graditelji sve maštovitiji. Ovo je kažu jedna od kreativnijih ideja. Ali, ipak nekolicina onih kojima je rješenje stiglo, umjesto da svoje ilegalne objekte uklone, oni prosvjeduju.

"Ne znam odakle im hrabrost, to je bespravno. Ne poštuju zakon. Traže nešto nemoguće. Kupili su poljoprivredno zemljište, postavili kućicu i borave tri mjeseca ovdje u Umagu", rekao je pročelnik za komunalni sustav i prostorno planiranje Diego Banković.

U posljednjih 7 mjeseci u Umagu su komunalci, u onom dijelu koji je pod njihovom palicom, uklonili više od 300 ilegalnih objekta, a još ih je 200 pred rušenjem.



