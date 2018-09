Na centralnom trgu u Kosovskoj Mitrovici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je govor kojega su srpski mediji već ocijenili povijesnim.

U vrlo napetoj situaciji na Kosovu koja je krenula još od ranih jutarnjih sati u nedjelju blokadom prometnica kojima je Vučić trebao proći, paljenjem guma na blokadama i pucanjem iz vatrenog oružja, Vučić je u Kosovskoj Mitrovici. Na centralnom trgu održan je program u okviru kojeg se on obratio Srbima na Kosovu.

"Želim se ispričati građanima koji nisu uspjeli doći na ovaj skup jer su neki drugi blokirali sve putove, pucali iz oružja, palili gume, kako bi zastrašili one koji žele doći. Zahvaljujem se onima koji su me čekali i pripremili veličanstven doček. Nemojte misliti kako će ovo što se dogodilo danas biti jednostrano osuđeno. Naš je posao nastavak borbe kako bismo promijenili sliku o sebi i kut iz kojeg nas se promatra. U to treba uložiti puno energije. Zahvaljujem se svima koji čuvaju i brane srpsko postojanje na Kosovu i onima koji gledaju u budućnost, našu, srpsku i Srbije ali i neophodnost suživota s Albancima. Puno puta sam dolazio na Kosovo, uvijek sam birao trenutke kad vam nije bilo lako i ne znam je li bilo teže u tim danima ili danas. Htio sam vam pokazati kako razumijem kroz što prolazite", kazao je Vučić.

"Došao sam na Kosovo i u prethodna dva dana slušao sam naše ljude. Istinu o njihovom teškom životu, neizvjesnosti koja ih ubija i vjeru da će im njihova, naša Srbija pomoći. Obaveza je moja reći vam da ćemo i u dobru i u zlu, uvijek biti uz vas", kazao je Vučić. Dodao je da je dobio povjerenje ljudi koji su na Kosovu i čuo očekivanje kako će Srbija njima pomoći. Podsjetio je na govor Slobodana Miloševića na Gazimestanu uoči rata devedesetih godina. O Miloševiću je kazao da je to bio "najveći lider u povijesti Srbije". Poručio je kako je Srbija imala iluziju da je velika i moćna te da je Slobodan Milošević bio "veliki lider, ali mu želje nisu bile realne" zbog čega su Srbi platili veliku cijenu, ali nisu postali veći, a sunarodnjacima je rekao da će ubuduće sve učiniti kako bi im kompromisom s Albancima osigurao najvišu razinu sloboda i civilizacijskih standarda.

"Srbi ginuli za Knin"

"Srbi su ginuli za Knin, za Sarajevo i za Prištinu. U Kninu se danas vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo. Slično je sa Sarajevom i Prištinom", kazao je Vučić i dodao: "Oni koji bi samo spomenuli istinu, plaćali su ozbiljnu cijenu za to. Proglašen je, od mnogih, za izdajnika i pokojni Aleksandar Tijanić, kada nas je podsjetio, još 2003. godine, da pričamo kako živimo za Kosovo, ali da na Kosovu nitko pri tom ne želi živjeti. I podsjetio je da se, tokom desetogodišnje Miloševićeve vladavine, samo nešto više od tisuću obitelji vratilo na Kosovo. A stotine tisuća je otišlo. To je istina. Kao što je istina da oni, koji danas viču kako bi Albance protjerali preko Prokletija, koji u kafićima u Beogradu trube u novi boj, ali bez njihove djece, pošto su ih odavno poslali dovoljno daleko, koji prijete na svaku pomisao dogovora, e pa ti vam neće ovdje doći. Žive bogato, zavaljeni u svoje udobne fotelje, pljuckaju po svima koji bi nešto ozbiljno rekli ili uradili, ali svoju budućnost za Kosovo ne žele vezati", kazao je.

Kako je Vučić kazao, Srbija ne želi u NATO jer čuva svoju neovisnost. Dodao je da Srbi nisu u Prištini na vlasti te da je animozitet između njega i kosovskog premijera Thacija dvostran. "I ne voli me, ne volim ni ja njega no mogu valjda i ja, bez omče, zbog iste te Srbije i pred Thacija i pred svakog drugog na ovom svijetu. I pred Mogherini i Merkel i Macrona i Putina. I, kao što vidite, i smijem i mogu. Mogu, valjda, za ovu zemlju, svima barem reći da nas neće ponižavati i da je kompromis kada svi dobiju, makar po malo i nitko ne dobije sve. I mogu, i radim to, i hoću, i tisuću puta ako treba po bilo koju cijenu pa i po cijenu sveopće mržnje prema meni, i sve da me nazovu, bilo izdajnikom, bilo velikosrpskim šovinistom, i da me sutra i strijeljaju zato što, za razliku od njih, znam razliku između salonskog i pravog patriotizma", kazao je dodajući kako će sve učiniti za kompromis. "Moj posao je realnost, na ovom Kosovu i u ovoj Srbiji, a ne negdje gore, na nebu", dodao je.

O promjeni granica kazao je kako smatra da nitko nema pravo mijenjati granice. "Situacija nije ista kao prije 30 godina. Hoću vaše pravo na život, učenje i liječenje. Ako za to pravo treba učiniti kompromis, kako bi živjeli u miru s Albancima, učinit ću ga. Neću huškati na rat", kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Kosovskoj Mitrovici.

"Mi danas želimo biti dio Europe, Albanci žele dobiti viznu liberalizaciju, i jedni i drugi želimo bolji život za svoje građane. Do takvog, boljeg života nema kraćeg puta, ni za nas ni za njih, preko grobova onih drugih. Moramo i morat ćemo živjeti zajedno i jedni pored drugih. I zato ćemo pregovarati do iznemoglosti, ako je potrebno. I upravo zato sam došao na Kosovo kako bih vam rekao da će netko nekada u budućnosti morati postići kompromis s Albancima. Priče o tome kako ćemo u nekim drugačijim svjetskim okolnostima mi njima vratiti milo za drago, a taj trenutak samo što nije došao, su priče za malu djecu. Ispričane i s tragičnim krajem. Baš kao i njihove priče kako će se riješiti Srba ili će Srbi sami nestati", kazao je Vučić i istaknuo: "I neće tu biti ni lakih ni jednostavnih rješenja. Ni za njih, ni za nas. Ali, bit će života, bit će djece. I naše i njihove, koja će željeti ostati ovdje, a ne da u praskozorje punoljetstva hvataju prvi vlak za Švicarsku, Austriju ili Njemačku. Dakle, rješenje nije na vidiku, ali moglo bi ga biti, makar u narednih deset ili dvadeset godina. Sve drugo, značilo bi kraj našeg postojanja na Kosovu", zaključio je.