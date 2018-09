Nekoliko stotina Albanaca blokiralo je ceste Kosovska Mitrovica - Srbica zbog najave dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u selo Banje.

Sve prometnice na putu kojim bi Vučić morao proći su blokirane, no on je najavio kako će probati do sela Banje doći okolnim putem. Kako se doznaje, KFOR i kosovska policija, iako su prvotno odobrili posjet selu Banje, priopćili su da ne mogu osigurati potrebnu razinu sigurnosti za posjetitelje iz Srbije, piše Blic.

Na blokiranom dijelu, udaljenom nekoliko kilometara od Kosovske Mitrovice, čuli su se rafali, javlja RTS. "Izvjesni Rahim Geci je u selu Lauša pucao iz svog naoružanja, valjda da pokaže svoju moć. Sad su organizirane blokade posvuda. Mi znamo tko su i osobe koje sudjeluju i tko su organizatori. To samo pokazuje nemoć i da nisu u stanju čuti poruke mira i čuti da probleme rješavamo laptopima i knjigama, a ne oružjem", komentirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Okupljeni nose transparente protiv Vučićeve posjete Kosovu. Ceste na nekoliko mjesta blokiraju bageri i šleperi. Prosvjed organiziraju veterani Oslobodilačke vojske Kosova. Selo Banja nalazi se u Srbici, mjestu koje je u potpunosti naseljeno Albancima. U Banjama se, pak, nalazi tristotinjak srpskih kuća.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je obaviješten o blokadi prometnice, kazao da se stvari trebaju rješavati riječima i s pameti, a ne oruđem i oružjem.

"Mi, kao narod, moramo pokazati zrelost veću nego ikada. Sada su mi javili da su Albanci i na drugom mjestu blokirali moj put prema Banjama. Jutros je oko 6 sati bilo blokirano jedno mjesto, sad mi kažu da je i na drugom mjestu postavljena blokada. Valjda jedna blokada nije dovoljna, kad preskočite jedne bagere i šlepere pa onda morate i druge. Ili druge ni nećete. To govori kako oni boluju od istih bolesti od kojih smo i mi bolovali. Nadam se da ćemo mi biti u stanju izliječiti sebe i da mnogo pametnijim sredstvima: riječima, razgovorom, snažnom ekonomijom i pameću, a ne oruđem i oružjem, rješavamo stvari. Nikad nisam bio fasciniran nečijom mržnjom, a kad je netko dovoljno ohol i bahat i misli da pokazivanjem simbola vrijeđa mene ili nas, grdno se prevario. Još sam snažnije opredijeljen i za očuvanje mira ali i za očuvanje i srpskih institucija i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", kazao je Vučić.

Ujutro posjetio bolnicu u Kosovskoj Mitrovici

Vučić je ujutro posjetio Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici. Tom je prigodom za KBC Mitrovica i KBC Gračanica uručio medicinsku opremu i vozila: dva opremljena sanitetska vozila, ultrazvuk, operacijski stol za ginekološki odjel, mobilni inkubator, sterilizatore i opremu za operacijsku dvoranu.

Direktor KBC-a u Kosovskoj Mitrovici, Milan Ivanović, kazao je da je to područje poznato po ekstremistima i najvećim zločinima koje su počinili Albanci. "Očigledno je da su Albanci nervozni. Ovo nije spontani, već organizirani prosvjed od strane njihovih suboraca i političkog vrha s ciljem da se poremeti posjeta i da se Srbi prestraše", dodao je.

Nakon bolnice, obišao je lokaciju projekt-naselja "Sunčana dolina" kod Zvečana. Vučić bi u Banji trebao posjetiti dječji vrtić "Maja" i razgovarati sa stanovnicima sela. U podne bi se Vučić trebao obratiti Srbima s Kosova na Trgu Šumadija u Kosovskoj Mitrovici.

Pojačane mjere sigurnosti

Podsjetimo, u subotu je srpski predsjednik Aleksandar Vučić stigao na Kosovo. Obišao je Centar za ekologiju, Centar za razvoj sporta i Crveni križ na obali jezera Gazivode u čiju je izgradnju Vlada Srbije uložila više od 200 milijuna dinara.

Mjere sigurnosti pojačane su i u nedjelju na sjeveru Kosova zbog posjeta predsjednika Srbije Aleksandara Vučića. Posjet Kosovu bio je upitan nakon informacija da Priština namjerava spriječiti njegov obilazak vodoopskrbnog sustava Gazivode na sjeveru Kosova, strateškog resursa i jedne od glavnih spornih točaka u pregovorima Beograda i Prištine.

Priština se, unatoč ranijoj zabrani, suglasila sa zahtjevom Beograda da Vučić posjeti Gazivode, i to na prijedlog SAD-a.