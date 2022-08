Košarkaš Sava Lešić za srpske je medije dao izjavu o incidentu kod Knina u kojem je sudjelovao i u kojem je jedna osoba zadobila teže tjelesne ozljede.

Srpski košarkaš Sava Lešić sudjelovao je jučer u incidentu kod Knina. PU šibensko-kninska u opširnom je priopćenju iznijela sve detalje makljaže koja je nastupila nakon svađe u prometu, a koje možete pročitati >>OVDJE.

Lešić je završio s prekršajnom prijavom, no njegov je brat dobio kaznenu prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. U sukobu je sudjelovao i njegov otac te supruga, a s druge je strane bio policajac PU šibensko-kninske, koji je bio van službe, te njegov sin, koji je teško ozlijeđen. Svi su zaradili prijave.

Lešić je u utorak kasno navečer ovim povodom dao izjavu za Sportal, koju prenosimo u cijelosti:

"Prije ulaska u selo Kosovo pored Knina htio sam preteći auto njemačkih registracija, koji mi nije dozvoljavao da ga preteknem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera, sekunde su dijelile mene i moju obitelj od katastrofalne nesreće."

Potom je, kako je rekao, na prvom ugibalištu stao da vidi zašto je vozačica to napravila, posebno zato što je i ona imala malo dijete u automobilu.

"Međutim, odmah je krenulo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, rekla je da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz vozila, a djevojčica od 13 godina je skočila na nju i počela je čupati. Razdvojio sam ih, ušli smo u auto, krenuo sam prema našem selu i primijetio da me to vozilo prati i stalno slika auto. Kada smo stigli kući, nakon nekih 30 minuta došla su dva automobila i izašla su dva čovjeka, jedan srednjih godina i jedan mlađi. Tada su počeli tražiti po dvorištu auto, i kada je mlađi vidio moj auto, počeo je vikati: 'To je taj, to je taj', a stariji: 'Ubili ste mi majku '95., sad ću vas pobiti sve', i krenuo je udariti mog brata.

Nakon toga smo u samoobrani odregirali da ne dođe do većeg incidenta. Stariji čovjek je otišao do auta da izvuče lanac s metalnim predmetom i prvo je udario moju majku, a zatim krenuo prema meni, pokušao sam se obraniti bježeći. Dok je jurio za mnom, pao je, što sam iskoristio da ga razoružam i tad se pojavio mlađi koji je napao mene, ali taj napad brat i ja odbijamo.

Mlađi se povukao odmah, a stariji je nastavio s prijetnjama. Od tog trenutka mi smo nastojali da oni što prije odu i da se ta situacija završi jer su sva bratova i moja djeca bila na terasi, vrištala, plakala i bilo je vrlo stresno za sve nas to gledati.

Na svu sreću oni su otišli kućama, a mi smo slučaj prijavili policiji. Bio sam prisiljen dati ovu izjavu zbog svega što je objavljeno u hrvatskim medijima, više se po ovom pitanju neću oglašavati", rekao je Lešić za Sportal.