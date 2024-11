U stanu stambene zgrade u Kninu u subotu se okupila skupina mladih. Nitko nije ni slutio da će ova zabava završiti kobno i zaviti u crno cijeli kraj.

Sve je krenulo po zlu kada je 25-godišnjak iz spavaće sobe svog stana donio ručnu bombu M-75 i dao je drugom 25-godišnjaku. Bomba je eksplodirala, a mladić koji ju je držao je smrtno stradao. Još četvero mladih je ozlijeđeno, svi imaju teške tjelesne ozljede.

Mladići u dobi od 25 i 23 godine te maloljetnica zadobili su teške tjelesne ozljede i nalaze se u Općoj i veteranskoj bolnici Knin, dok je 21-godišnjakinja odmah prevezena u KBC Split. Dvoje mladih iz bolniceu Kninu tijekom dana će također biti prebačeno u KBC Split.

"Nakon ovog što se dogodilo s našim susjedima, možemo samo sjesti i plakati jer se čini da ništa nismo naučili od rata i koje opasnosti krije svako oružje. To kad je grunulo... Zatresli su se prozori valjda svima u ulici i okolo. Čula se neka vriska, ali nismo odmah znali odakle dolazi, a najmanje smo mislili da je netko nastradao jer ne želite u to vjerovati kad živimo u miru", za Jutarnji je ispričala žena koja živi u zgradi preko puta one u kojoj je eksplodirala bomba i dodala kako je čula da će policija danas pretražiti stan i podrum nekog od roditelja mladeži koja je svjedočila tragediji.

"Poginulog dečka ne poznajem, ali kažu drugi da je bio duša, veseo, spreman pomoći. Neka Bog dragi da snage njegovim roditeljima da izdrže sve ovo što ih je snašlo kao i drugima čija su djeca ozlijeđena", kaže Kninjanka.

