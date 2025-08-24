Srbin otišao raditi na drugi kraj svijeta: Mjesečno zaradi i do 5500 eura, evo u čemu je tajna

Mnogi Balkanci posao traže izvan granica svojih zemalja, najčešće u Austriji ili Njemačkoj, no Božidar Perović iz susjedne Srbije odlučio se na nešto drugačiji posao – onaj u tvornici za preradu ribe na otoku Kodiak na Aljasci.

Perović se avanturu života odlučio kada je čuo kolika je zarada. Naime, za rad u postrojenju za preradu lososa gdje Božidar radi 12 sati dnevno dobiva dnevnicu između 165 i 185 eura. Mjesečno to iznosi oko 5500 eura, puno više nego kod kuće.

Posao se sastoji od rezanja glava, čišćenja iznutrica i pakiranje i zahtijeva ogromnu fizičku izdržljivost. Božidar je planirao u dva i pol mjeseca zaraditi gotovo 14.000 eura, no sezona lova na lososa diktira nepredvidiv tempo pa su im nedavno najavili radne smjene od čak 16 sati, i to 20 dana zaredom, bez slobodnog dana.

“Spavanja je tada četiri do pet sati, ako smo dobro organizirani”, rekao je Perović, koji na svom TikTok profilu redovito dijeli iskustva s Aljaske.

Objasnio je i što radi tijekom dugih smjena.

"Realno, Kodiak je raj na zemlji. Znači radim vrhunski posao gdje odmara mozak. Devet sati tijekom smjene slušam glazbu, a preostala tri posvećujem audio knjigama na engleskom jeziku. Kulturno uzdizanje u svakom slučaju", rekao je.

U jednom od videa otkrio je i da kako se, unatoč pet obroka dnevno, očekuje da će izgubiti nekoliko kilograma.

Na pitanja svojih pratitelja isplati li se sve to, odgovara realno:

"Nisam očekivao 16-ice, ali 20 dana nije problem. Život je borba i avantura! Ako ima ribe, za tri mjeseca može se –zaraditi srpska godišnja plaća. Ali, ako nema ribe, nema ni para. Nije uvijek dobra sezona."