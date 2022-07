Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na današnjoj konferenciji za novinare pričao je o Oluji, Goranu Grliću Radmanu, ali i o Jasenovcu i Drugom svjetskom ratu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će se nadolazeća godišnjica Oluje obilježiti 4. kolovoza na glavnom gradskom trgu u Novom Sadu. "Važno je da pozovem sve građane Srbije, posebno Krajišnike“.

Iako su u Srbiji obljetnicu Oluje prethodnih godina obilježavali u manjim mjestima, Vučić smatra da je Novi Sad prikladno mjesto za to, jer je, kako kaže, najveći broj Krajišnika primio upravo Novi Sad. "To je veliko srpsko stradanje i najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata na europskom tlu“, kazao je.

Osvrnuo se i na Grlića Radmana

Vučić se dotaknuo i hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gorana Grlića Radmana nakon njegova zahtjeva austrijskim vlastima da se se na spomen-kamen u Bleiburgu vrati hrvatski grb s prvim bijelim poljem. "Mislim da ta informacija govori sama za sebe. Time su sve rekli o sebi“, smatra.

O ljetovanju u Hrvatskoj, srpskim žrtvama..

Srbijanski se predsjednik osvrnuo i na članak s portala danas.rs u kojem je objavljen članak čitateljice kojoj su na Braču potrgane beogradske tablice. Beograđanka je kazala da u Hrvatskoj do sada nikada nije imala negativno iskustvo te da smatra kako nije slučajno da se to dogodilo upravo nakon Vučićevog pokušaja ulaska u Hrvatsku mimo diplomatskog protokola. "To je najbesmisleniji tekst koji sam ikada pročitao. To bi bilo isto kao kada bi neki muž pretukao ženu, jer je Vučić pričao o obiteljskom nasilju“.

Smatra da je logika tih ljudi da im je bolje provesti se na moru nego da se priča o srpskim žrtvama u Jasenovcu. "Ako nam se i na moru nešto dogodi, uvijek će biti kriv netko iz Beograda“, zaključio je.