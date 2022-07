U tijeku je 155. dan rata u Ukrajini. Ukrajinci obilježavaju Dan državnosti dok traju žestoki napadi u nekoliko regija. Predsjednik Volodomir Zelenski kazao je da je današnje prijepodne bilo burno.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:31 Zabilježeno je teško bombardiranje na prvoj crti borbe u Bekhmutu, dijelom regije Donbas kojim kontroliraju Ukrajinci.

16:48 Iz UN-a su poručili kako prva plovila koja prevoze ukrajinsko žito mogu krenuti svojom rutom već u petak.

Zamjenik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Martin Griffiths dodao je da će UN-ovi i turski promatrači biti prisutni u luci Odesa.

16:40 Američki Senat je jednoglasno izglasao rezoluciju kojom se Rusija obilježava kao država koja sponzorira terorizam. Razlog izglasavanje ove rezolucije su ruska djelovanja u Siriji, Čečeniji, Gruziji i Ukrajini.

Rezolucija američkog Senata igra savjetničku ulogu, ali stavlja pritisak na predsjednika Joea Bidena da doda Rusiju na popis zemalja koje podupiru terorizam.

15:20 Britansko ministarstvo obrane objavio je novu kartu ratnih događaja u Ukrajini.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qMPs8CICqw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EcU9CGVPlz