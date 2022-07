Srbijanski je predsjednik Aleksandar Vučić povodom otvaranja mosta u Šapcu u okviru projekta izgradnje autoceste Roma-Šabac dao izjavu za medije.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno je komentirao hrvatske medije. "Što se tiče hrvatske kampanje i desetine tekstova, kako da vam kažem, ja ih razumijem. I neće to prestati. I ne traje to 7 ili 10 dana. To traje već godinu i pol. Cijelo vrijeme vam o tome govorim, samo što to nikoga ne zanima“, rekao je Vučić.

Referirajući se na činjenicu da veliki broj Srba ljetuje u Hrvatskoj kazao je da bi Hrvati htjeli da svi Srbi pričaju samo o Dubrovniku i Rovinju.

"Oni bi htjeli da to bude jedina stvar i jedina vijest. Onda se tu dogodio zli Vučić, zli odvratni Vučić koji ne želi pričati samo o Rovinju i Dubrovniku koji za razliku od onih iz Republike Srpske i Srbije koji mu sole pamet o patriotizmu, ne priča o slanom moru, krastavcima i ježevima, već priča o srpskim žrtvama“. Dodao je neće dozvoliti da nacistička zlodjela prođu tako kao da se nikada nisu dogodila.

"Mržnja prema meni orkestrirana je iz samog vrha hrvatske valde"

Vjeruje da je kampanja mržnje protiv njega orkestrirana iz samog vrha hrvatske vlade, ali da nema nikakav problem s tim. Rekao je da o sposobnostima hrvatske Vlade ne želi govoriti, pa se nadovezao na uspjehe svoje vlade.

"Zamislite mene tako glupog, ludog, blesavog, nikakvog iz onog vijeka nakon što smo nakon toliko stotina godina uspjeli stići Hrvate po BDP-u, kao i po trgovinskom deficitu. Možete zamislite što bi tek bilo da sam pametan“, ironično je dodao.

Drži da Hrvatska ulaže ogroman novac u reviziju povijesti

Također, kazao je da ga, bez obzira na sve, i dalje neće zanimati ni teritorijalno more ni epikontinentalni pojas Hrvatske niti to ide li sunce uz malvaziju. "Zanimat će me žrtve srpskog naroda i zanimat će me da nitko ne gazi po žrtvama srpskog naroda koje su bile stravične. Neću im dozvoliti reviziju povijesti u koju ulažu ogroman novac. Oni pričaju o nekoj knjizi Stevana Moljevića Homogena Srbija u kojoj piše da su Srbi počinili genocid nad njima“.

Nije propustio priliku spomenuti i svoju obitelj: "Tako je i u selu odakle je moj djed s njih još 25 svojim glavama i svojim grudima napadali njihove puške. Tako su ih žestoko napali i ugrozili i miran san makar na pola sata, premda sumnjam da su se više od pola sata mučili zato što su ih pobili“.

Vulin: "Moguć je atentat na Vučića, ne znamo tko stoji iza klanova..."

Bivši srbijanski predsjednik: "Hrvatska je ponovno propustila priliku Vučiću onemogućiti da od Jasenovca radi kazalište"

Opet se osvrnuo na Jadran i ljetovanje na hrvatskoj obali. "Svatko ima svoj posao, normalno je da se ljudi u suvremeno doba brčkaju i kupaju i ja sam sretan zbog toga. To je njihova stvar. Ja sam do ’91., dok smo imali zajedničku državu, svake godine tamo odlazio. Otada niti sam otišao niti me zanima. Jedino što me zanima su službene obaveze, a budući da njih gotovo i nema, zanima je jedino Jasenovac, Jadovno i druga srpska stratišta“. Ponovio je da je to jedino što ga zanima te da će tako biti do kraja njegova života.

Upozorio Hrvatsku i hrvatske "sile zaštitnice"

Dodao je da ima želju za boljim odnosima, ali da nema oprosta nacistima za najteže zločine koje su činili nad njegovim narodom. Na kraju je kazao da mu je bilo posebno smješno pročitati da će se Hrvatska prema Srbiji ponašati kao Bugarska prema Sjevernoj Makedoniji, referirajući se na bugarsku opstrukciju sjevernomakedonskih pregovora s EU.

„Jedva čekam to vidjeti, jedva čekam. Dobit će odgovor kakav zaslužuju. U sred Bruxellesa. I oni i njihove sile zaštitnice".