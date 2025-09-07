Smijenjen šef elitne jedinice MUP-a Srbije: "Vučić želi apsolutnu kontrolu"

Zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) ministarstva unutarnjih poslova Srbije pukovnik Spasoje Vulević potvrdio je u nedjelju da je razriješen dužnosti zapovjednika te da na vlastiti zahtjev odlazi u mirovinu.

Vulevićeva smjena izazvala je oprečne interpretacije: sam Vulević tvrdi da je uklonjen jer nije pod kontrolom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, dok ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić naglašava da je riječ o osobnom zahtjevu za umirovljenjem, prenosi agencija Beta.

Oporbene stranke ocijenile su pak da je riječ o još jednom dokazu podređivanja sigurnosnog sustava interesima vlasti.

Vulević je u izjavi agenciji Beta rekao da je u četvrtak donesena nova sistematizacija radnih mjesta te da mu je dan kasnije priopćeno kako se na njega više ne računa kao na zapovjednika jer "nije pod Vučićevom kontrolom". Dodao je da mu je ponuđeno mjesto savjetnika ministra, što je odbio te da odlazi u prijevremenu mirovinu. O smjeni su ga, kako je rekao, obavijestili ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.

"Rekli su mi da predsjednik ne želi imati oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga više ne mogu biti komandant", ispričao je Vulević.

"Poslije završene vojne gimnazije i vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Od 2005. bio sam zapovjednik jedinice. U petak 5. rujna razriješen sam dužnosti, a na svoj zahtjev idem u mirovinu", naveo je.

Ministar unutarnjih poslova Dačić u pisanoj izjavi odbacio je tvrdnje da je odlazak Vulevića povezan s predsjednikom Srbije. "Vulević je uvjete za mirovinu stekao još 23. ožujka 2024. godine. Sada je sam donio odluku i to je njegov osobni zahtjev, bez bilo kakvih utjecaja sa strane", istaknuo je Dačić. Dodao je da je "apsolutno neutemeljeno miješati bilo koga izvan MUP-a u pitanja kadrovskih rješenja, a posebice predsjednika Vučića".

Oporbena Demokratska stranka (DS) priopćila je da smjena pokazuje Vučićevu namjeru da policijski vrh podredi osobnim interesima i pretvori ga u strukturu koja "štiti vlast, a ne državu". Pozvali su policajce da ostanu dosljedni zakletvi, istaknuvši da će "časni policajci poput Spasoja Vulevića" imati mjesto u budućem sigurnosnom sustavu.

Predsjednik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocijenio je da smjena potvrđuje višegodišnja upozorenja da Vučić "pretvara sigurnosne strukture u osobnu gardu i urušava vladavinu prava". "Srbija je oteta država u kojoj je predsjednik iznad ustava i zakona, a građani izloženi privatnoj sili jednog čovjeka i njegove stranke", naveo je Đilas u priopćenju.