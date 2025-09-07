Stiže promjena vremena, ali prije toga ljeto još ima nešto za reći: Meteorolog otkriva detalje

Novi tjedan nam donosi vrijeme vrlo karakteristično za prijelaz između kasnog ljeta i rane jeseni. Počinjemo sa suncem i ljetnom temperaturom: ponegdje će u ponedjeljak biti i 29-30 stupnjeva, a potom nas sredinom tjedna očekuje kišna epizoda, lokalno s obilnom oborinom, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Prvo jutro u novom radnom tjednu – za školarce i prvi dan škole – bit će većinom sunčano. Rano je ponegdje u kopnenim krajevima moguća magla, prije svega u Posavini, Baniji, Lici, Kordunu, Gorskom kotaru, ali i unutrašnjosti Istre.

Vjetra ujutro gotovo da i neće biti, ali će na moru ponegdje puhati sjeverozapadnjak, uz obalu tek mjestimice burin. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 13 do 16, u gorju oko 10, a na Jadranu većinom između 17 i 22 stupnja. Najtoplije će biti na jugu i na otocima.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Puhat će slab vjetar, a dnevna temperatura većinom će iznositi od 26 do 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će biti sunčano, ali i toplije nego na zapadu. Ondje se tijekom dana očekuje i 29 stupnjeva.

I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi oko 24-25, a na sjevernom Jadranu većinom između 26 i 28 stupnjeva.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, danju uz jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura u najtoplijem dijelu dana ponegdje može dosegnuti i 30 stupnjeva, no najčešće će biti 28 ili 29.

I more je ugodno za kupanje, većinom oko 24, ponegdje i 25 stupnjeva. U Dubrovniku je još i toplije te je ondje izmjereno je 26 stupnjeva. Prosječni dnevni UV indeks će u središnjoj Hrvatskoj u ponedjeljak biti umjeren, a na istoku, u gorju te duž Jadrana visok.

Vrijeme tijekom narednih dana

I u utorak će u kopnenim krajevima biti pretežno ili djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Srijeda donosi promjenjivo vrijeme, tijekom dana uz sve češću kišu i pljuskove, a slično će se potom zadržati i u četvrtak. Svih dana će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura će se malo sniziti, ali će jutra zato uz oblačnije vrijeme sredinom tjedna biti toplija.

Na Jadranu će u utorak biti djelomice sunčano, no krajem dana u Istri već može biti pljuskova. Potom će postati promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s izraženijim pljuskovima i grmljavinom: u srijedu uglavnom na sjevernom Jadranu, a u četvrtak u Dalmaciji. Puhat će umjereno, u srijedu i vrlo jako jugo. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, ali će biti će malo manje toplo.