Andrej je brutalno izboden u kući prijatelja. Shrvani otac: "Maloljetni ubojica planirao je još ubojstava"

Prošlo je šest mjeseci od podizanja optužnice za brutalno ubojstvo Andreja Simića (13) u Srbiji, no ona još uvijek nije potvrđena.

Andrej je, prema nalazu obdukcije, zadobio 37 uboda po glavi, vratu, prsima, trbuhu, jetri, jednom plućnom krilu i ekstremitetima, uz velike rezne rane ispod vrata. Odvjetnik obitelji opisao je ozljede kao "bez presedana u maloljetničkim slučajevima". U listopadu 2023. godine brutalno ga je ubio njegov školski kolega.

Otac ubijenog dječaka tvrdi da je tada 13-godišnji maloljetni počinitelj imao u planu ubiti još djece, što, kako kaže, potvrđuju nalazi vještačenja njegova mobitela.

Prema riječima Miće Simića, oca ubijenog dječaka, istraga je otkrila "šokantne i zastrašujuće detalje" o planovima maloljetnog ubojice.

"Vještačenje mobitela dalo je veliki broj podataka i fotografija. Ja sam osobno skinuo oko 100 do 140 fotografija koje su izravno povezane s ovim ubojstvom, koje je, sada prvi put otkrivam, maloljetni ubojica planirao počiniti i nad drugima. Dakle, Andrej nije bio jedini koji je trebao biti ubijen", rekao je Simić za Blic TV.

Iako je optužnica protiv roditelja maloljetnog počinitelja podignuta još 30. svibnja, sud ju je dosad dvaput vraćao na doradu. Tek sada, gotovo pola godine kasnije, sud je službeno naveo da je optužnica "formalno ispravna", no i dalje nije potvrđena.

"Apsurd je što je postupak otišao u smjeru razvlačenja i rastezanja. Mi smo dostavili više od 20 svjedoka, masu dokaza, sve što je potrebno. Optužnica je čvrsta kao stijena, ne vidim razlog zašto se potvrda odugovlači. Ovo već prerasta u opstrukciju", kaže Simić.

Tužiteljstvo u Nišu tereti roditelje 13-godišnjaka za teško djelo protiv opće sigurnosti u supočiniteljstvu te za kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog djeteta. Optužnica je sada treći put pred sudom, a sjednica vijeća na kojoj bi mogla biti potvrđena zakazana je za 17. studenoga.

"Nadamo se da će ovaj put biti potvrđena jer je već dvaput vraćana iz potpuno nerazumljivih razloga. Borimo se s pritiskom, ali ne odustajemo, moramo dobiti pravdu za našeg Andreja", naglašava Simić.

Maloljetni počinitelj trenutačno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu, pod stalnim nadzorom i bez prava kontakta s vanjskim svijetom. "Nadam se da će ondje ostati doživotno. Takav ne zaslužuje slobodu", poručio je otac ubijenog dječaka.

Prema tvrdnjama obitelji, tog jutra maloljetni ubojica pozvao je još dvojicu dječaka u kuću, no oni se nisu pojavili. "Možda bi Andrej danas bio živ da su došli, a možda bi i tragedija bila još veća. M. M. je u školu nosio noževe i mačete. Svi su to znali, a ništa se nije poduzelo", rekao je ranije Simić.

Protiv roditelja maloljetnog počinitelja pokrenut je i postupak za potpuno oduzimanje roditeljskog prava nakon što je Centar za socijalni rad utvrdio ozbiljne propuste u roditeljskoj skrbi.