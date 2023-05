Srbi na sjeveru Kosova nastavili su u četvrtak prosvjede protiveći se ulasku albanskih gradonačelnika u zgrade općina koje i dalje osigurava KFOR, ali je situacija mirna, dok SAD i EU pozivaju na deeskalaciju napetosti i povratak dijalogu.

Zaposleni u lokalnoj samoupravi i građani okupili su se ispred ograde podignute u Zvečanu i razvili 250 metara dugu zastavu Srbije, stojeći naspram bodljikave žice koju je postavio KFOR.

U Leposaviću su građani okupljeni na prosvjedu na bodljikavu žicu postavili šestokraku zvijezdu na žutoj podlozi, asocirajući na stradanje židova pod nacistima i život u getu.

Dvojica Srba, uhićenih poslije sukoba s pripadnicima KFOR-a i kosovske policije, prebačeni su u sudski pritvor u Prištini.

Predsjednik Srpske liste Goran Rakić zatražio je od dužnosnika europske pravosudne misije (EULEX) njihovo oslobađanje.

At least 30 NATO peacekeepers were injured in Kosovo on Monday in clashes with Serb protesters who demand the removal of recently-elected ethnic Albanian mayors ⤵️ pic.twitter.com/qjWouPCluQ

Na popisu zahtjeva je i povlačenje specijalaca kosovske policije (ROSU). Srpska lista, koja je bojkotirala lokalne izbore 23. travnja na kojima su albanski kandidati izabrali za gradonačelnike, sada traži da oni ne dolaze u zgrade općina na sjeveru.

Na sastanku su dužnosnicima EULEX-a zatraženo je da se, nakon ispunjenja tih zahtjeva, povuku sve specijalne postrojbe kosovske policije s cijelog teritorija sjevera i da započne formiranje Zajednice srpskih općina, što je uvjet Beograda za nastavak dijaloga s Prištinom.

NATO Peacekeeping Forces in Kosovo have begun to reinforce and fortify the Administrative and Municipal Buildings in the North of the Country with Barbed-Wire and Barricades as seen in the Towns of Zvečan and Leposaviq, after Kosovo National Police refused to withdraw from these… pic.twitter.com/R0faEvpoYT