Bivši predsjednik Srbije Tadić traži smjenu Picule: "Ne bi trebali birati ljude iz bivše Jugoslavije"

Mnogu bure diglo se u Srbiji zbog objave Tonina Picule na godišnjicu Oluje kad je ovaj izvjestitelj Europske unije za Srbiju objavio svoju fotografiju iz rata, odjeven u vojnu uniformu Hrvatske vojske i s kalašnjikovom u rukama.

Nakon uobičajenog divljanja srpskih tabloida, oglasio se i onaj proeuropski i liberalni dio Srbije na ćelu s bivšim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem kojem također nije sjela Piculina fotografija.

"Tonino Picula ne samo da ne može biti izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju nakon njegove objave povodom Oluje, već na tu funkciju nije trebalo biti nikad ni izabran. Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su neophodne za obavljanje ovako važne funkcije, pogotovo u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva", piše Tadić na Facebooku.

"Bez politike pomirenja nema ni stvarne europske budućnosti zemalja bivše Jugoslavije, a Picula je isticanjem fotografije sa oružjem jasno pokazao svoj odnos prema pomirenju u regiji. Poruka koju je Picula poslao ima poseban značaj u ovom trenutku kada svedočimo povampirenju slavljenja ustaštva u Hrvatskoj. Umesto da to najsnažnije osudi, on se, u trenutku dok još širom Hrvatske odjekuju uzvici 'Za dom spremni' sa Thompsonovog koncerta, hvali sudjelovanjem u akciji pogroma i stradanja srpskog stanovništva!", stoji u Tadićevoj objavi.

"A zašto nikada nije ni trebao biti izabran na ovu funkciju? Zato što je i nevezano za ovaj skandal višestruko pogrešna praksa da se za izvjestitelja za Srbiju biraju ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije. To svjedoči da i dalje u europskim institucijama ne postoji svijest o kompleksnosti i malignitetu sukoba devedesetih godina na ovim prostorima. Pitanje proširenja EU postaje u novim geopolitičkim okolnostima posebno značajno, a svojevrsna 'piculizacija' te politike nažalost svjedoči o nedovoljnom poimanju njenog strateškog značaja među sadašnjim europskim dužnosnicima", smatra Tadić.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

"Kao bivši predsjednik Srbije smatram da je neophodno da Picula bude odmah smijenjen s funkcije koju obavlja, da se prekine sa praksom da izvjestitelji za Srbiju budu ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije i da se Europski parlament i sve institucije EU u skladu sa elementarnim europskim vrijednostima snažno i nedvosmisleno odrede prema uzdizanju ustaštva u Hrvatskoj. To nije pitanje samo odnosa prema Srbiji, ne čak ni samo prema našem regiji, već i prema cijeloj EU i vrijednostima na kojima počiva", zaključuje Boris Tadić.