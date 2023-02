Policiju i stanovnike japanskog priobalnog grada iznenadila je pojava velike željezne kugle koja se nasukala na lokalnoj plaži. Neko se vrijeme nagađalo o čemu bi se moglo raditi, a onda je utvrđeno da se radi o najobičnijoj plutači.

Željezna kugla promjera metar i pol bila je predmet je brojnih spekulacija otkad se nasukala na plaži Enshu u japanskom gradu Hamamatsuu. Mnogi su se na početku bojali da se radi o mini, ali je rendgenom ustanovljeno da je njezina unutrašnjost prazna.

Kugla je narančasto-smeđe boje i čini se da na nekim dijelovima ima crne mrlje koje su vjerojatno nastale zbog hrđe. Policija je dio plaže ogradila da bi utvrdila o čemu se radi.

Kineski špijunski baloni iznad Japana? "Povrede zračnog prostora potpuno su neprihvatljive"

Guardian je izvijestio da je jedan stanovnik Hamamatsua koji svaki dan trči po plaži rekao da ne razumije zašto je kugla odjednom postala središte pozornosti: "Tu je već mjesec dana. Pokušao sam je pogurati, ali se nije pomaknula."

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw