Japanska policija zabranila je pristup plaži u gradu Hamamatsu nakon što je na njoj pronađena sumnjiva kugla.

Japanska policija zabranila je pristup plaži Enshuhama u gradu Hamamatsu, japanskoj prefekturi Shizuoka u utorak ujutro.

Dogodilo se to nakon što je na obali pronađena sumnjiva kugla promjera oko metar i pol. Vjeruje se da je napravljena od metala, javljaju lokalni mediji.

