Tijekom jedne od najvećih razmjena zarobljenika u ratu u Ukrajini svojoj se kući vratila Hanna, 26-godišnja Ukrajinka koja je zarobljena dok je služila u brigadi marinaca u Mariupolju.

"Tretirali su nas kao životinje. Čak se ni prema životinjama nitko ne ponaša tako", ispričala je Hanna sa suzama u očima državnoj novinskoj agenciji Ukrinform.

Ona je jedna od 108 žena koje su oslobođene iz ruskog zarobljeništva u prvoj razmjeni zarobljenica od početka rata na istoku Europe. Kod kuće su je dočekali dijete, majka i sestra, ali njezin je suprug još uvijek u zarobljeništvu.

"Tukli su djevojke čekićima, mučili ih strujom i vješali ih. Hrana je bila pokvarena, ni psi to ne bi pojeli. Mučitelji su imali tetovaže, htjeli su nam odsjeći ruke, spaliti nas kipućom vodom samo zato što smo marinkinje i zato što govorimo ukrajinskim jezikom", prisjetila se Hanna zarobljeništva.

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe