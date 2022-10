Rat je ušao u deveti mjesec. Ukrajina je osudila neutemeljene tvrdnje Rusije da bi Kijev mogao upotrijebiti konvencionalni eksploziv pomiješan s radioaktivnim materijalom tzv. prljavu bombu. Zelenski navodi kako bi to moglo značiti da upravo Rusija priprema napad te vrste.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:29 Vlasti postavljene od strane Rusije najavljuju lokalnu policiju u Hersonu. Svi muškarci koji su ostali u gradu pod ruskom kontrolom potiču se da se pridruže novonajavljenoj lokalnoj policiji.

Uprava koju je postavila Rusija jutros je najavila da će policija biti formirana prije očekivane bitke za grad.

8:03 Rusija i dalje koristi iranske dronove protiv ciljeva diljem Ukrajine. Ukrajinski napori u rušenju bespilotnih letjelica Shahed-136 sve su uspješniji, objavilo je britansko Ministarstvo obrane.

"Ove bespilotne letjelice su spore, bučne i lete na malim visinama. Zbog toga je usamljenim letjelicama lako gađati konvencionalnu protuzračnu obranu. Moguće je da Rusija troši velik broj iranskih bespilotnih letjelica Shahed-136 kako bi uspjela probiti sve djelotvorniju ukrajinsku protuzračnu obranu. Vjerojatno ih koristi kao zamjenu za precizno oružje dugog dometa", navode u izvješću.

7:45 Ukrajina je osudila neutemeljene tvrdnje Rusije da bi Kijev mogao upotrijebiti "prljavu bombu" - konvencionalni eksploziv pomiješan s radioaktivnim materijalom. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako to znači da bi Rusija sama mogla pripremati napad ove vrste.

Ukrajinski saveznici također su odbacili tvrdnje, a SAD je rekao da "odbacuje svaki izgovor za rusku eskalaciju". Ruski ministar obrane Sergej Šojgu dao je opaske o prljavoj bombi u razgovoru sa svojim britanskim kolegom Benom Wallaceom. Rekao je da je "zabrinut zbog mogućih provokacija Kijeva koje uključuju korištenje prljave bombe".

Reagirao je i američki državni tajnik Antony Blinken koji navodi da se radi o lažnim optužbama Rusije.

I spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today to discuss the United States’ continued support for Ukraine and to reject Russia’s false allegations that Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory.