Kaos je ukratko riječ kojom se može opisati sve ono što se događalo na letu iz Salvadora za Sao Paolo u Brazilu, koji putnici neće moći baš tako skoro zaboraviti.

U avionu Gol Airlinesa izbilaje u četvrtak masovna tučnjava između 15 žena koje su se šamarale i derale jedna na drugu dok su ih ostali putnici promatrali dijelom i u šoku.

Snimka iz zrakoplova prikazuje žene kako se tuku i vuku za kosu dok ih posada pokušava razdvojiti. U jednom trenutku tučnjave jedna od žena čak je ostala bez topića pa je grudi morala prekriti rukama.

