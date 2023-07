VIDEO Dva muškarca izazvala kaos u avionu: Zbog tučnjave oko sjedala odgođen let

Tučnjava dvaju muškarca izazvala je kaos u avionu.

"Britanac nije želio pustiti Amerikanca da prođe do svog sjedala uz prozor. Zatim su se porječkali, psovali, a onda je izbio nered", ispričao je svjedok koji je dodao da je zbog toga let s Malte za London odgođen za dva sata, izvijestio je The Sun.

Na videu koji je objavljen na društvenim mrežama može se vidjeti da muškarci lamataju rukama, zbog čega su ih razdvajali i putnici i članovi posade.

"Nikad nećemo stići kući", negodovali su putnici.