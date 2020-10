Snažan potres jačine 7 prema Richteru pogodio je grčko otočje Samos, a štete ima u Grčkoj i u Turskoj. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, a još uvijek nema informacija o žrtvama. Štete u Izmiru, trećem najvećem gradu u Turskoj, velike su.

Veliki potres magnitude 7 prema Richteru pogodio je grčko otočje Samos u Egejskom moru oko 12 sati i 50 minuta. Potres se osjetio sve do Atene i Istanbula, a zasad građani dojavljuju kako je najviše štete u turskom gradu Izmiru, gdje ima i urušenih zgrada.

Pray for the people of Izmir💔

I hope everything will get better as soon as possible .🙏🏻♥️ #izmir #deprem pic.twitter.com/NrOXzHUXHJ