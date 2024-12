Smjena vlasti u Otoku nakon više od trideset godina: Građani novome gradonačelniku čestitali i dali savjete

Nakon 30 godina odzvonilo je HDZ-u u najmlađem hrvatskom gradu.



"Čestitam na pobjedi. Budi ozbiljna odgovornost za ovaj grad. Nakon 30 godina", čestitao je Josip Dabro novome gradonačelniku i kolegi iz Domovinskog pokreta, Slavku Grgiću.



Za 155 glasova kandidat Domovinskog pokreta Slavko Grgić pobijedio je HDZ-ova kandidata.



"Važno je bilo dobiti ovu pobjedu kako bismo bili spremni za izbore. Mi ćemo napraviti sve da zadržimo povjerenje građana. Nama je apsolutno cilj nastaviti raditi tako da neće bit privilegiranih, netko tko će bit zapostavljen. Apsolutno nema prostora revanšizmu", uvjeravao je gradonačelnik Grgić tijekom obraćanja nakon pobjede na izborima.



A da su odnosi među protukandidatima dobri, pokazao je to i HDZ-ov kandidat. Iako je izgubio, čestitao je svom protukandidatu.



"Sinoć sam odmah poslao SMS poruku i ovim putem mu još jednom čestitam. Želim mu sve najbolje u daljnjem radu, pokazali su jako dobru organiziranost. Birači su odlučili da su spremni za promjene, nadam se da ih neće iznevjeriti", čestitao mu je i dojučerašnji protivnik, HDZ-ov Ivan Žagar.



A što o promjeni vlasti misle birači… Dok neki nisu htjeli komentirati, drugi su gradonačelniku čestitali na ulici.

"To je dosta dobro. Da je doslo do promjene, da vidimo hoce biti bolje", smatra Vid.



"Žalosno. To nek zahvale gospodi u HDZ-u, oni znaju zašto. Ovo je procvala ruža, pomalo latice opadaju i na kraju Domovinski pokret neće uvenut, oni će se ugušit", nezadovoljan je Marijan.

"Ljudima je već dosadilo vladanje HDZ-a. Nažalost, unutar stranke na nivou grada Otoka su se neki razbahatili, narod je to primjetio i kaznio HDZ. Prvi put u gradu Otoku nakon 30 godina se održao festival demokracije. Jako kvalitetni ljudi, obrazovane osobe i da je dobro da je došlo do festivala demokracije", rekao je Drago.

Najavio zaokret

Iako će mu mandat trajati svega 5 mjeseci, novi gradonačelnik najavio je zaokret od dosadašnje politike te najavljuje čišće i transparentnije vođenje grada.



"Mjesto koje će bit mjesto iz pozitivne priče, koje će privlačiti ulaganja i zadržati obitelji da se možemo razvijati", najavio je gradonačelnik.

Građani promjene pozdravljaju, ali i ističu što je prioritet.



"Zaustavit omladinu. Druga stvar demografija je katastrofa. Treba privući da ljudi dolaze", savjetuje Vid.



"Dosta je toga napravljeno, dosta dobrog. Treba priznati, smatram da su Komletinci kao prigradsko naselje malo zapostavljeni... Trebalo bi malo bolje uredit groblje, parkiralište", rekao je Drago.



Apeliraju i na zapošljavanje.

"Da se ne gleda stranaćka pripadnost...", smatraju.



Jedini problem bi mogao biti proračun jer HDZ s partnerima čini većinu u vijeću, no iz redova HDZ-a kažu da problema ne bi trebalo biti.



"Naravno, kao pojedinac ne mogu reci ništa unaprijed, ali vjerujem da su naši ljudi razumni i da ćemo raditi i dalje za dobrobit grada", smatra HDZ-ov Ivan Žagar.



"Nema smisla da projekti i sam grad da stoje 5 mjeseci. Pozivam na razumijevanje, pol odgovornost da zajedno to uspjemo odradit", rekao je gradonačelnik Grgić.



Čini se kako je HDZ odlučio da je bivši gradonačelnik prošlost, a hoće li sadašnji postati budućnost Otoka…

