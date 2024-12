Neugodan scenarij prijeti na ulasku u novu godinu: "Ne možemo pristati na ovo što Vlada nudi"

Četvrta runda pregovora za neke je sindikate bila brza i uspješna.

S povećanjem osnovice od 5% u dva dijela državni sindikati su zadovoljni.



"Mi smo postigli svoj cilj, na početku smo bili do 10, ali vidjeli smo kakva je situacija, plaće će se dalje povećavati", zadovoljan je predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.

"Ja nisam pobornik pregovora kao na placu, ali je ta tehnologija dala rezultate.. Znate da smo krenuli sa 2 posto, završili smo na 5", zadovoljan je i Zdravko Lončar iz Nezavisnog sindikata MUP-a.



Čvrst stisak ruke nije bio dovoljan za dogovor. Nezadovoljni su ostali sindikati javnih službi. Korak su bliže štrajku.



"Nama ponuda Vlade nije prihvatljiva i dalje ostajemo pri svojim zahtjevima i najavili smo otvaranje postupka mirenja kao pretpostvke provođenja zakonitog štrajka", rekao je Domagoj Rebić, glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.



Vlada je na stol dala konačnu ponudu. U ovoj godini plaće su rasle 30%. Piletić im je odmah odgovorio što su potpisali u kolektivnom ugovoru.



"Ukoliko se ne možemo dogovoriti o povećanju osnovice zajednički kroz sustav pregovora, da jasno stoji da u tom članku 53. da će Vlada onda donijet odluku o povećanju osnovice, s obzirom na to da to trebaju učiniti do 31.12 ove godine", odgovorio im je Marin Piletić, ministar rada i mirovinskog sustava

Mjesta za kompromis, očito nije bilo.

"Mi ćemo pričekati zahtjev sindikata da vidimo koji bi to bili razlozi mirenja. Ponavljam što stoji u temeljnom kolektivnom ugovoru", rekao je ministar.

Svjesni rizika, sindikati ne odustaju. Žele pokrenuti proces mirenja.



"Ako se potpise kolektivni ugovor sa drzavnim sluzbenicima primjenjuje se i na nas a to ne znaci da se nem ozemo borit za clanove", rekla je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.



Štrajk je otvorena opcija.



"U slučaju neuspjelog mirenja štrajk je u tom momentu legitiman... Nijedan štrajk nije lijep, nije lijepo govoriti o štrjaku u blagdansko vrijeme, ali nije nam ni prvi, a očito ni zadnji", rekla je Šprem.



Već su ranije pokazali nezadvoljstvo, a još uvijek ima onih koji su na granici minimalne plaće. Oko toplog obroka slažu se svi sindikati. Priželjkivali su ga, a bez njega su ostali.



"Vlada je a priori odbila pregovarati o toplom obroku, a nikad nije bilo bolje vrijeme nego sada", uvjerena je Šprem.

Ako nema pomaka, prvo povećanje osnovice ide od ožujka za 3 posto i 2 posto od listopada. Povećava se iznos za noćni rad na 50%, a o toplom obroku u nekim drugim pregovorima.

Hoće li biti novog štrajka?

Novinaraka Dnevnika Nove TV Anja Perković pratila je pregovore Vlade i sindikata te rekla da je vrlo izvjesno da se štrajk javnih službi dogodi.

"Sindikati ne odustaju od svojih zahtjeva. Ministar Piletić rekao je da nema više prostora za povećanje osnovice ove godine", rekla je.

Svojeg sugovornika Matiju Kroflina iz Nezavisnog sindikata visokog obrazovanja pitala je kako na sve utječe raskol među sindikatima.

"Nikako ne utječe. Svi sindikati javnih službi Vladi su otvoreno rekli da je ponuda koja je trenutno na stolu neprihvatljiva. Iskomunicirali smo svoje pozicije, većina sindikata već ima odluke o štrajku o ovakvoj ponudi Vlade i idemo dalje", rekao je.

Na pitanje što znači upozorenje ministra Piletića da više nemaju pravo na štrajk, Kroflin je poručio da se radi o manipulaciji.

"Sindikati uvijek imaju pravo štititi gospodarsko i socijalno pravo svojih članova. U godini kada su svi ekonomski pokazatelji izuzetno pozitivni, neprihvatljivo je da Vlada svojim zaposlenicima zapravo nudi realan pad plaća. Na to ne možemo pristati", rekao je.

Rekao je da će o štrajku odlučiti tijekom utorka, nakon međusobne koordinacije.

"Prvo je potrebno najaviti sam socijalni spor, onda ide proces mirenja, ako Vlada u njemu neće htjeti sudjelovati, ne mora, a mi ćemo štititi interese članova svim instrumentima.

Vlada ovime šalje vrlo negativnu poruku svima zaposlenicima, pa i privatnim poslodavcima. U godini kada se stvara nova dodana vrijednost, ona šalje poruku poslodavcima da to zadrže za sebe", rekao je.

Dodao je da proces mirenja u tom slučaju traje pet dana.

U utorak će predstavnici sindikata započeti proces mirenja, a onda će biti poznato hoće li biti štrajka.

