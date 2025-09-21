Službeno je! Velika Britanija, Australija i Kanada priznale Palestinu kao državu

Britanski premijer Keir Starmer objavio je da je zemlja službeno priznala Palestinu kao državu.

"Danas, kako bismo oživjeli nadu u mir za Palestince i Izraelce te rješenje s dvije države, Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", rekao je premijer na X-u.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Odluka dolazi uoči konferencije Opće skupštine UN-a u New Yorku ovog tjedna, za koju se očekuje da će biti u velikoj mjeri posvećena pitanju palestinske državnosti.

Istodobno i Australija i Kanada objavile su da su službeno priznale Palestinu.

Australija formalno priznaje državu Palestinu, objavila je australska vlada.

Današnje australsko priznanje Palestine, do kojeg dolazi zajedno s Kanadom i Velikom Britanijom, dio je međunarodnih napora na rješenju o dvije države, navela je australska vlada.

U priopćenju australske vlade dodaje se da Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini.

Kanada službeno priznaje Državu Palestinu, objavio je istodobno i kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnoj izjavi, rekavši da želi "sačuvati mogućnost rješenja s dvije države".

"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi se ostvarilo obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio usklađenog međunarodnog napora za očuvanje mogućnosti rješenja s dvije države", izjavio je Carney.