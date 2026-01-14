Slučaj koji je zgrozio javnost: Nakon smrti devetero beba uhićena dvojica liječnika

Dvojica visokopozicioniranih liječnika u Rusiji uhićena su nakon smrti devetero novorođenčadi u rodilištu u Sibiru ovog mjeseca.

Bebe su preminule tijekom dugog novogodišnjeg blagdanskog razdoblja u Novokuznjecku, priopćilo je glavno rusko istražno tijelo. Uzrok smrti novorođenčadi zasad nije objavljen.

Slučaj je izazvao ogorčenje diljem Rusije.

Sva su djeca rođena u rodilištu broj 1 u Novokuznjecku u razdoblju od 1. do 12. siječnja, a prva smrt zabilježena je 4. siječnja, izjavila je glasnogovornica ruskog Istražnog odbora Svetlana Petrenko.

Ne navodeći pojedinosti, Istražni odbor je priopćio da su glavni liječnik bolnice i voditelj odjela intenzivne skrbi privedeni zbog "neprimjerenog obavljanja svojih službenih i profesionalnih dužnosti u organiziranju i pružanju medicinske skrbi".

Dodaje se da osumnjičeni surađuju s istragom te da vlasti odlučuju o podizanju optužnica, kao i o određivanju istražnog pritvora, javlja BBC.

Odbor je objavio videosnimku na kojoj se vidi kako jednog muškarca odvode, dok drugi potpisuje dokumente u prisutnosti uniformiranog policajca. Navodi se i da su ispitani oštećenici i svjedoci te zaplijenjeni materijali, dok se nastavlja prikupljanje dodatnih dokaza.

U tijeku je devet obdukcija.

Ministarstvo zdravstva Kemerovske oblasti, koje također provodi istragu, priopćilo je kako su novorođenčad imala tešku intrauterinu infekciju.