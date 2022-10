Slovenska vlada odgovorila je na nedavni tvit ruskog ministarstva vanjskih poslova u kojem se upozorava da Ukrajina planira prljavu bombu uz objavljivanje fotografije koja potječe iz Slovenije.

Vlada u tri poruke objavljene na Twitteru ističe da se radioaktivni otpad u Sloveniji skladišti na siguran način i da se ne koristi za prljave bombe, prenosi agencija STA.

Na jednoj od fotografija, koje je u ponedjeljak objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, nalaze se prozirne vrećice s radioaktivnim materijalom, s natpisom na slovenskom "radioaktivno".

Fotografija je vlasništvo Agencije za radioaktivni otpad (ARAO) iz 2010., objavila je slovenska vlada na Twitteru. Također je istaknula da je radioaktivni otpad u Sloveniji sigurno uskladišten i pod kontrolom te se ne koristi za izradu prljavih bombi. Fotografija je korištena kao materijal u stručnim izlaganjima i kao sredstvo za informiranje šire i zainteresirane javnosti.

Na fotografiji su detektori dima koji su predmet opće uporabe. Sadrže radioaktivni izvor, ali ne i radioaktivne izvore navedene u tablici ispod fotografije. Fotografija je objavljena bez znanja ARAO-a, objašnjava vlada u trećem tvitu.

"Kakav bi to bolestan motiv Ukrajina trebala imati?" Stručnjak objasnio koliko je opasna prljava bomba i zašto je zovu nuklearkom za sirotinju

Izrael testirao 'prljavu bombu'

Prljava bomba je izraz koji se koristi za opisivanje konvencionalnog oružja koje nosi nuklearni materijal. Obično se sastoji od eksploziva i radioaktivnog materijala, koji može biti u obliku malih kuglica ili praha. Cilj je proširiti nuklearni materijal, čineći ga posebno opasnim za civile, kontaminirati zgrade i okolni prostor radioaktivnim česticama te izložiti stanovnike zračenju.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR