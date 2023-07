Susjedi se ove sezone bore za svakog radnika: Plaće ne idu ispod 1300 eura, a nude i niz pogodnosti

Da Sloveniji nedostaje radnika, pokazuje veliki broj oglasa za posao. Najtraženiji su vozači i zanatlije, ali ponude ima i za druga zanimanja. Uvjeti su minimalni, a najniža plaća iznosi 1300 eura.

Kao i u Hrvatskoj, najčešće se radi pet dana tjedno po osam sati. Prekovremeni rad se obavezno dodatno plaća, a na nekim su poslovima osigurani topli obrok, prijevoz te plaćen smještaj.

Na primjer, početna plaća za rudarskog radnika je 1500 eura, a prekovremeni rad se dodatno plaća, navodi se u jednom oglasu. Poslodavac navodi da dodatno plaća i topli obrok i prijevoz na posao, i da će osigurati radne i boravišne dozvole. Od potrebnih kvalifikacija poslodavac navodi da je radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno i da je potrebna odgovornost i ozbiljnost u radu.

Traže se i radnici u proizvodnoj traci, za što se nudi 1700 eura za 40 sati rada tjedno u tri smjene, a prekovremen rad se dodatno plaća. Poslodavac također navodi da pokriva troškova za izradu radnih papira i vize i da daje dodatne stimulacije, nagrade i regres od 2000 eura. Navode se i dodatne pogodnosti za zaposlene, kao i pomoć pri pronalasku smještaja. Od kvalifikacija se traži radno iskustvo, adekvatno obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije i spremnost na rad, usavršavanje i napredovanje, piše Blic.rs.

Autolakirer u Sloveniji može zaraditi plaću do 1800 eura, a to kako se navodi u opisu oglasa za posao ovisi od iskustva i znanja radnika. Plaća je to za radno vrijeme od 7,5 sati za pet radnih dana, a dodatno se plaća prekovremeni rad.

Poslodavac pokriva i izradu radnih papira i vize, a dodatno se plaća i hrana i putni trošak te postoji mogućnost upotrebe službenog vozila. Potrebne kvalifikacije za obavljanje ovog posla su obavezno radno iskustvo od tri do pet godina, spremnost na rad na terenu i ozbiljnost, odgovornost i samostalnost.

Za poziciju automehaničara poslodavac u Sloveniji nudi plaću od 1500 do 2000 eura. Od kandidata se očekuje da zna posao, da je odgovoran, točan i snalažljiv, da ima iskustvo od najmanje tri godine i vozačku dozvolu B kategorije.

Za vozača u Sloveniji nudi se plaća od 1300 do 2500 eura. Uvjeti za posao su vozačka dozvola, razumijevanje slovenskog, srpskog i hrvatskog te potvrda od nekažnjavanju. Pored redovne plaće, navodi se da postoji mogućnost bonusa prema učinku, a i napredovanje. Firma u ovom slučaju nudi pomoć u iznajmljivanju kuće, kako financijsku, tako i logističku.

Osim toga, u Sloveniji se traže prodavači, medicinske sestre, kuhari, konobari itd. Plaća se razlikuje u ovisno o kvalifikaciji i struci, ali ne ide ispod 1300 eura.