Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
odluka o zakonu

Susjedi su odlučili: Evo što su izabrali na referendumu o potpomognutom ubojstvu

Piše Hina, 23. studenoga 2025. @ 21:44 komentari
Eutanazija, ilustracija
Eutanazija, ilustracija Foto: Getty Images
Birači su na referendumu odlučili o sudbini zakona o potpomognutom samoubojstvu.
Najčitanije
  1. Boris Jokić
    Za Dnevnik Nove TV

    Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
  2. Ilustracija
    HOROR

    Žena krvava i teško ozlijeđena pronađena u šumi: "Čuli su se očajnički vapaji..."
  3. Policija, ilustracija
    usred bijela dana

    Žena prijetila maloljetnicima, pucala iz pištolja u zrak: Policija joj upala u kuću
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Slovenci na referendumu odbacili zakon o potpomognutom samoubojstvu
odluka o zakonu
Susjedi su odlučili: Evo što su izabrali na referendumu o potpomognutom ubojstvu
Podignuta optužnica protiv mladića (20). Napravio je dijete 14-godišnjakinji
Odbio dati iskaz
Mladić optužen za teško spolno zlostavljanje: 14-godišnjakinja rodila njegovo dijete
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stiže naoblačenje s kišom: Meteorolog otkrio kada će još zahladnjeti
I dalje bez sjednice Odbora: sukob MOST-a i ljevice blokira izbor šefa Vrhovnog suda
Propao Grmojin plan
Izbor vodstva Vrhovnog suda u blokadi: "Most je dva puta doveo HDZ na vlast, pa bi bolje bilo da šute"
Preokret u slučaju ilegalnog megacarstva! Čovjek koji je sve prijavio doživio je novi incident: "Kada smo došli odnijeti čamac šokirali smo se"
nakon paleži
Preokret u slučaju ilegalnog megacarstva! Čovjek koji je sve prijavio doživio je novi incident: "Kada smo došli odnijeti čamac..."
Detonacije im tresu zidove, godinama trpe buku i prašinu! Investitor je sada priredio novi šok: "Aktiviraju se tone eksploziva, nama je kuća popucala"
Poziv Domagoja Mikića
Godinama trpe detonacije, buku i prašinu, a investitor im je sada priredio novi šok: "Zbog toga nam je sve popucalo"
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Žena u Sisku prijetila maloljetnicima, a onda pred njima iz pištolja pucala u zrak: Policija u kući pronašla cijeli arsenal, nije samo njen
usred bijela dana
Žena prijetila maloljetnicima, pucala iz pištolja u zrak: Policija joj upala u kuću
Trojica braće čistila tavan nakon majčine smrti: Ono što su pronašli u kutiji donijelo im je milijune
zaboravljen desetljećima
Trojica braće čistila tavan nakon majčine smrti: Ono što su pronašli u kutiji, šokiralo ih je
Najmanje 90 ljudi poginulo u poplavama u Vijetnamu, 12 nestalih
Stotine milijuna eura štete
FOTO Katastrofa odnijela desetke života, mnogi su nestali: Stradalo i više od tri milijuna domaćih životinja
Ženu u Indiji napao medvjed
HOROR
Žena krvava i teško ozlijeđena pronađena u šumi: "Čuli su se očajnički vapaji..."
Sin (58) glumio svoju mrtvu majku i živio od njezine mirovine
Nevjerojatna prevara
Sin godinama glumio svoju preminulu majku: Nosio je suknju, ruž i periku, ali jedna je stvar bila čudna...
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Ženu u Indiji napao medvjed
HOROR
Žena krvava i teško ozlijeđena pronađena u šumi: "Čuli su se očajnički vapaji..."
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
show
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda sa suprugom Jurom
''nikad nismo skrivali''
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
Mirela Holy snimljena je na špici u prepoznatljivom izdanju
uvijek originalna!
Neobičan kišobran Mirele Holy bio je savršen akcent za njezin outfit!
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
Jedan od najosjetljivijih dijelova tijela
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Kad su mačke vidjele što im je vlasnica poslužila za objed, nastao je tajac…
LOL
Kad su mačke vidjele što im je vlasnica poslužila za objed, nastao je tajac…
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Ups...
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
tech
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Nakon novih analiza
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Tehnologija iz prirode
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
sport
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Debakl koji će se pamtiti
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Na Skupštini Reala "pojavio" se Modrić, cijela dvorana erumpirala: "On pripada srcu kluba"
"Dragi Luka..."
Na Skupštini Reala "pojavio" se Modrić, cijela dvorana erumpirala: "On pripada srcu kluba"
Luka Modrić uvršten u najbolju momčad 21 stoljeća: Pogledajte prvih 11
kakva imena!
Luka Modrić uvršten u najbolju momčad 21. stoljeća: Pogledajte prvih 11
tv
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
Kumovi: Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
U dobru i zlu: Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Otok Migingo je najnaseljeniji otok na svijetu
A gdje je kladionica!?
4 kafića, javna kuća i ljekarna: Je li ovo najnaseljeniji otok na svijetu?
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Jedinstveno
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Mirela Holy u Steve Madden Cobra gležnjačama s neobičnim kišobranom 2025.
Uvijek privlači poglede
Gležnjače Mirele Holy hrabar su izbor za skliske zagrebačke ulice, ali ipak ih je zasjenio – kišobran
Ulična moda Zagreb čupavi zimski kaput
Najveći zimski trend
Brineta sa zagrebačke špice zna dobar trik za naglašavanje figure – čak i kad nosi čupav zimski kaput
Ella Dvornik i The Pounch torba Bottege Venete 2025.
Uz tenisice i štikle
Uz ovu torbu nemoguće je ostati nezamijećen, Ella Dvornik nosi je već tri godine – i baš je posebna
sve
Mirela Holy u Steve Madden Cobra gležnjačama s neobičnim kišobranom 2025.
Uvijek privlači poglede
Gležnjače Mirele Holy hrabar su izbor za skliske zagrebačke ulice, ali ipak ih je zasjenio – kišobran
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda sa suprugom Jurom
''nikad nismo skrivali''
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene