"Voljeli smo Vas", "Srca su nam slomljena": fotografije kraljice Elizabete II. krase u petak naslovnice svih britanskih novina, koje su posebnim izdanjima popratile njezinih 96 godina života i vladavinu koja je trajala 70 godina i 7 mjeseci.

The Times, The Guardian, The Daily Telegraph i The Independant izabrali su službenu fotografiju mlade kraljice u dobi od 27 godina kada je 1953. bila okrunjena, dok su se The Sun, The Daily Telegraph i The Daily Express odlučili za fotografije nešto starije kraljice, crno-bijele i u boji, ali jednako svečane.

"Tuga je cijena koju se plaća za ljubav", glasio je naslov The Telegrapha, citirajući riječi koje je kraljica uputila Amerikancima nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.

Ljubav je tema koju tabloidi često spominju u člancima o Elizabeti II. "Voljeli smo Vas", istaknuo je The Sun dodajući: "Ponosni smo što ste nam bili kraljica", dok je The Daily Express objavio naslov "Naša ljubljena kraljica je umrla".

"Slomljena su nam srca", istaknuo je The Daily Mail, dodajući: "Kako pronaći riječi? Našu tugu prati stotinu različitih emocija i sve su bolne".

Puno novina istaknulo je i riječ "Hvala", kao na naslovnici Daily Mirrora.

"Dugo živio kralj"

Smrt Elizabete II. popraćena je posebnim izdanjima na nekoliko desetaka stranica u kojima se detaljno obrađuje taj povijesni događaj, koji će imati velik utjecaj na Ujedinjeno Kraljevstvo i šire.

"Zraka svjetla napustila je naše živote. Dan kojeg su se Ujedinjeno Kraljevstvo i mnogi u svijetu bojali je stigao. Ona je otišla", objavio je u uvodniku tabloid The Sun.

"Majka naše nacije. Najpoznatija žena, najviše voljena, najviše cijenjena u svijetu. Stup stabilnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Jednostavno je teško zamisliti život zemlje bez njezina prisustva", ocijenio je list. "Novi svijet izgledat će nam čudno".

U nekrologu, The Times je istaknuo da je Elizabeta II. bila "žena koja je spasila monarhiju".

"Zahvaljujući njezinoj predanosti i osjećaju za misiju, institucija, koja je ponekad izgledala zastarjela i nesposobna prilagoditi se vrijednostima suvremenog društva, još je uvijek relevantna i popularna", istaknuo je list.

Lijevi The Guardian u uvodniku je ocijenio da je njezin odlazak početak "novog doba", dodajući da je "jedini element u životu naše zajednice koji je bio konstanta" sada nestao.

On je bio jedina konstanta kraljice Elizabete kroz cijeli život, a zaljubili su se kada je ona imala 13 godina, a on 18 godina

The Daily Telegraph odao je počast njezinu "životu u službi" Ujedinjenog Kraljevstva. "Ona je bila više od distanciranog i matrijarhalnog simbola nacije, ona je bila vodič i konstantna suputnica, uvijek smireno pružajući ohrabrenje, čak i u najturbulentnijim vremenima... Vladavina Elizabete II. je završila. Dugo živio kralj Karlo III.", zaključio je list.