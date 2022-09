Kraljica Elizabete u javnosti se nije pojavila nekoliko mjeseci, a prema tvrdnjama iječnika njezine posljednje fotografije otkrile su koliko je njezino zdravstveno stanje loše.

Kraljica Elizabeta II preminula je spokojno u 97. godini, a sva njezina djeca požurila su u dvorac Balmoral gdje se nalazila, nakon što su se liječnici zabrinuli za njezino zdravlje. Nekoliko sati kasnije objavljeno je da je kraljica preminula okružena svojom obitelji.

"Kraljica je danas poslijepodne umrla mirno u Balmoralu. Kralj i njegova supruga ostat će večeras u Balmoralu i sutra će se vratiti u London", pisalo je u službenom priopćenju tužne vijesti iz palače.

Uz nju su u trenutku smrti bili sin Charles i kćer Anne, prinčevi William, Edward i Andrew stigli su u dvorac nedugo nakon što je preminula, a princ Harry je iz Njemačke doputovao nekoliko sati kasnije.

Vijest da je kraljici loše sve je poprilično iznenadila jer je samo dva dana ranije imala sastanak s novom britanskom premijerkom Liz Truss kojem je prisustvovala dobro raspoložena. Ipak, liječnica Deb Cohen-Jones kaže da je njezin izgled bio znak da će preminuti kroz nekoliko dana.

Objasnila je kako su znak tome zapravo bile kraljičine ruke koje nisu bile normalne boje.

"To bi mogli biti dokazi periferne vaskularne bolesti. To je poremećaj cirkulacije krvi koji uzrokuje sužavanje, začepljenje ili grčenje krvnih žila izvan vašeg srca i mozga. To ponekad može rezultirati zatajenjem srca. Ako je vaša periferna cirkulacija toliko loša, organi ne dobivaju dovoljno krvi. To može biti znak zatajenja više organa", izjavila je za FEMAIL.

Neki od dobro poznatih simptoma uključuju povremenu bol, koja se može manifestirati kroz grčeve ili umor mišića, hladnoću zahvaćenog dijela tijela, utrnulost i bockanje. Ruke pokojne kraljice bile su na mjestima tamnije ljubičaste boje, što se obično događa kada srce više nije u stanju učinkovito pumpati krv.

Nažalost, liječnica je potvrdila da je kraljica patila od bolova, no da ne može se sa sigurnošću znati koliko dugo je to trajalo, jer Elizabeta već neko vrijeme nije bila viđena u javnosti i često je nosila rukavice.

