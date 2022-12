Slab potres magnitude 2,7 po Richteru pogodio je noćas zadarsko područje, a umjeren potres magnitude 3,1 koji je jutros pogodio područje Počitelja u BiH, slabo se osjetio u okolici Metkovića, izvijestila je u utorak Seizmološka služba RH.

Potres na zadarskom području dogodio se u 2:37, a epicentar je bio kod Velog Rata, 33 kilometra zapadno od Zadra.

Intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

Potres kod Počitelja, koji se slabo osjetio u okolici Metkovića dogodio se u 7:49.

Intenzitet u epicentru bio je IV stupnja EMS ljestvice, izvijestili su seizmolozi.

Bosanskohercegovački mediji javljaju kako još nema informacija o šteti, a građani su svjedočanstva pisali na servisu EMSC.

Potres se sjetio u Mostaru, Stocu, Međugorju, Čapljini i drugim mjestima.



"Međugorje zatreslo. Oni koji nisu htjeli ustat iz kreveta, e sad jesu". "Zatutnjalo je kratko". "Brz i žustar udar, kratko je trajalo, ali je zatreslo", neki su od komentara građana koje je probudio potres.

