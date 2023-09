FOTO Velika vojna parada u Sjevernoj Koreji: Kim Jong Un opet se hvali oružjem

Kim je promatrao paradu u Pjongjangu i razgovarao s gostujućim kineskim izaslanstvom, izvijestila je u subotu državna novinska agencija KCNA.

U paradi su se između ostalog mogli vidjeti raketni bacači u dostavnim kamionima, a naglasak je bio i na ulozi milicije kao gerilskih boraca u ratu.

Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je pismo u kojem je izrazio spremnost za jačanje strateške komunikacije i suradnje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin također je poslao pismo Kimu, rekavši da će dvije zemlje proširiti bilateralne veze kako bi osigurale sigurnost i stabilnost na Korejskom poluotoku i sjeveroistočnoj Aziji.

"Rastuća suradnja Kine, Rusije i Sjeverne Koreje i Xijevo 'preskakanje' samita G20 u Indiji stvaraju dojam sve veće pukotine u azijskom geopolitičkom krajoliku", izjavio je za Reuters Leif-Eric Easley, profesor na Sveučilištu Ewha u Seulu.

North Korea conducted an overnight paramilitary parade with Kim Jong Un, his daughter and other top officials in attendance on Saturday. pic.twitter.com/skAiT3AeEI