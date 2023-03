Društvenim mrežama proširile su se snimke zanimljivog i rijetkog podvodnog fenomena – ledenog stalaktita. Iako je pojava prije svega zadivljujuća, radi se o opasnom ledenom prstu smrti koji ubija sve oko sebe.

Snimke ledenog prsta smrti koji se iz leda polako spušta u ocean – poznat kao ledeni stalaktit ili ledenica smrti – proširile su se društvenim mrežama. Iako izgleda impresivno, poput nečega iz filma znanstvene fantastike, on zamrzava sve što dotakne i iza sebe ostavlja ledena mrtva trupla.

Taj se fenomen može pronaći na Antarktici, a nastaje kada se tijekom zamrzavanja vode u ocean istisne sol, zbog čega se stvara vrlo hladna i slana voda koja je teža od normalne morske vode i zbog toga tone.

Jednom kada dotakne morsko dno, širi se i stvara veliki ledeni pokrivač koji brzo može do smrti zamrznuti morske zvijezde, ježeve i druge slične životinje koje se sporo kreču dnom. Može imati promjer do 25 centimetara i rasti do nekoliko metara dnevno, stoji u objašnjenju Guardiana.

Radi se o kompleksnom procesu koji je prvi put zabilježen '60-ih godina prošlog stoljeća, prvi ga je snimio BBC, a još uvijek nije u potpunosti objašnjen.