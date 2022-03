Ruska agresija na Ukrajinu nesumnjivo je udarac autoritetu Ujedinjenih naroda, rekao je u subotu hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović, dodavši da bi Moldavija mogla biti iduća ruska meta.

''Tu se postavlja staro pitanje: Tko čuva čuvare? Ako su stalne članice Vijeća sigurnosti čuvari mira i sigurnosti, tko nas čuva od njih kad oni prekrše mir i sigurnost?'' kazao je hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović.

Isključio je mogućnost slanja mirovnih postrojbi UN-a u Ukrajinu, koje se mogu slati ili na poziv jedne od država koje sudjeluju u sukobu, što je nazvao nevjerojatnim, ili odlukom Vijeća sigurnosti.

''Ali Rusija ima pravo veta i tu smo opet na početku'', dodao je.

Opća skupština UN-a u srijedu je usvojila rezoluciju u kojoj "traži da Rusija odmah prestane primjenjivati silu u Ukrajini”.

Šimonović, bivši pomoćnik glavnog tajnika UN-a za ljudska prava, rekao da je to jedini način da se izvrši pritisak na Rusiju jer u Općoj skupštini nema prava veta.

"Upotrijebljena je jasna pravna terminologija, operacija u koju je uključena Ruska Federacija, i kao suučesnik Bjelorusija, nazvana je agresijom, a agresija je zločin. Rusija je ostala sve izoliranija'', kazao je Šimonović u intervjuu tjedna Hrvatskog radija.

Rezolucija Opće skupštine, međutim, nema izravnih pravnih posljedica.

"Jedino rezolucije Vijeća sigurnosti usvojene pod poglavljem 7 predstavljaju pravnu obvezu i mogu se upotrijebiti i nasilna sredstva u izvršenju”, objasnio je Šimonović i dodao da su koraci koje UN može poduzeti u ovom trenutku „vrlo ograničeni”.

Svi su gubitnici

Invaziju na Ukrajinu nazvao je situacijom u kojoj svi gube.

''Kad gledate posljedice za Ukrajinu, od ljudskih stradanja do materijalnog razaranja, to je već sada jako loše, a ono što bi moglo uslijediti, borbe u gradovima, to je katastrofa epskih proporcija'', rekao je Šimonović.

''To je tragedija za Rusiju u smislu koliko će biti gospodarski pogođena, izolirana, ostavljena na milost i nemilost Kine koja je njezina jedina orijentacija'', rekao je Šimonović i dodao da će se i Kina distancirati od Rusije bude li izolirana od ostatka svijeta.

Hrvatska će također biti pogođena u smislu turističke sezone, a budući da je dio Europe, gdje će doći do porasta cijena energenata, njezini će građani posljedice ruske invazije osjetiti na padu životnog standarda, smatra Šimonović.

Strah za Moldaviju

Rusko ministarstvo obrane poručilo je u subotu da će civili moći napustiti ukrajinski lučki grad Mariupolj u humanitarnom koridoru koji će biti otvoren pet sati, što je Šimonović nazvao ''jedinim pozitivnim doprinosom pregovora'', koji će ''bar donekle olakšati patnje stanovništva''.



Šimonović je spomenuo Moldaviju kao sljedeću moguću metu ruske agresije.

''Pravac ruskog napada u svojem južnom krilu koji ide sada prema Mikolajivu i Odesi moguće je i da ide prema Pridnjestrovlju, zapravo okupiranim područjima Moldavije pod kontrolom proruskih snaga", rekao je

"Sasvim sigurno ni Moldavija mirno ne spava”, zaključio je Šimonović.



