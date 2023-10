Reporter Dnevnika Nove TV u izbjegličkom kampu s ministrom unutarnjih poslova: "Mi odemo na granicu, dovedemo ih u kamp i oni za tri dana ponovno izađu"

Iz izbjegličkog kampa Lipa pokraj Bihaća javio se reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji je komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji smatra da se problem ilegalnih migracija mora riješiti u Bosni i Hercegovini. Odgovorio je na pitanje može li BiH kontrolirati sve ljude koji žele ući u Europsku uniju.

"Mi iz prve ruke možemo reći da vrlo teško jer i ovo samo uključenje ćemo odraditi jedva jer doslovno smo okruženi ljudima koji su smješteni ovdje u kampu Lipa.

Ovdje je smješteno nekih 1200 migranata, oni se ovdje slobodno kreću. Ono što treba reći je da oni ovdje imaju i dućan, mogu si kupiti potrepštine. Ovdje je, po mojoj procjeni, 20-ak policajaca", rekao je i najavio svog gosta, ministra unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona Božidara Živka.

"Ove je godine najveći broj migranata što imamo ovdje. U Bihaću u kampu Borići imamo 300 migranata i vjerojatno još u slobodnom prostoru negdje oko 600, 700.

Mi surađujemo sa svim ostalim policijskim agencijama, sa Službom za poslove sa strancima - kordinacija između nas je odlična, ali nosimo se s ovim problemom maksimalno koliko možemo", rekao je Živko.

Što se tiče stop kriminaliteta, u ovom trenutku mogu biti zadovoljni, dodao je. "Stopa kriminaliteta između migranata se uglavnom dešava prema građanima BiH, ta stopa kriminaliteta je možemo reći zanemariva", rekao je.

Hrvatska migrante vraća u BiH, a reporter Mikić je upitao ministra unutarnjih poslova zašto policija migrante ne vrati dalje gdje su se prijavili prije ulaska u BiH.

"Migrant koji je prvi put prijavljen u BiH, kad ode u Hrvatsku - pri evidenciji kada ga tamo uhvate - mjesto prve registracije, ako je BiH, vrate ga nama. Ako je do nas došao ilegalnim kanalima, mi ga nemamo kome vratiti.

Oni slobodno hodaju ovuda. Oni kad se vrate iz remisije, spakiramo ih u kamp i za nekoliko dana odu odavde", naglasio je Živko.

Upitan je kako riješiti problem i imaju li rješenje u Unsko-sanskom kantonu. "Mi smo najviše izloženi, mi vjerojatno najviše trpimo ovu migrantsku krizu, samim time što je granični prijelaz Hadžin Potok baš zbog ove krize zatvoren.

Mi se nosimo s ovom krizom kako najbolje znamo. Mi pokušavamo dati sve od sebe", rekao je i dodao da je kordinacija između svih službi odlična, kao i s hrvatskom policijom.

"Ovo je globalni problem, nije ovo problem samo BiH. Problem je na izvorištu, ovi ljudi su došli iz Afganistana - znate li što su sve morali proći do ovdje? I oni idu dalje. Nije to samo pitanje Unsko-sanskog kantona, da je rješenje policije Unsko-sanskog kantona, mi bismo to vrlo jednostavno riješili", objasnio je Živko.

Upitan je imaju li dovoljan broj službenika na što je odgovorio da granična policija osigurava granicu s BiH. "Nadležnost granice je u nadležnosti granične policije i to je njihov zadatak, ne ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Mi kao ministarstvo imamo s njima potpisane ugovore i imamo odličnu suradnju, sve akcije koje jesmo sprovodili na granici smo radili zajedno s njima i to je dalo rezultat.

Ali gledajte, mi odemo na granicu i pokupimo par stotina, desetina ljudi, dovedemo u kamp i oni za tri dana ponovno izađu", rekao je za kraj Živko.

