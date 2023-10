Milanović o kontroli na granici sa Slovenijom: "Problem je, nažalost, u BiH"

Predsjednik Zoran Milanović je održao konferenciju za medije povodom Dana Grada u Samoboru održao konferenciju za medije.

Na njoj je komentirao zatvaranje granice sa Slovenijom koje će za početak trajati 10 dana.

"Problem je, nažalost, u Bosni i Hercegovini. To je operativni problem. Vjerujem da to nitko tamo ne gleda s odobravanjem i mislim da je to problem viznog režima koji BiH ima s nekim državama, odnosno, nemaju s nekim državama. Tome se može stati na kraj. Ako žele biti dio društva Europske unije, u BiH moraju poštovati zajednička pravila", rekao je predsjednik.

"Najviše bih očekivao da nešto poduzmu Austrijanci i Nijemci jer migranti uglavnom žele doći do sjevera, ovdje samo prolaze. Mi ne možemo dodatno pojačavati nadzor, osim da počnemo pucati po ljudima, a to bi bila katastrofa. Nisam ni za vojsku na granici, to nije način. Ako staviš vojsku na granicu, bit će mrtvih", dodao je.