Uživo s granice sa Slovenijom: "Stalno se primjećuje njihov dolazak i to je problem. Naravno da su Slovenci reagirali na svoj način"

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo uživo se javio s graničnog prijalaza Harmica te objasnio kakva je situacija.

"Iza mene se nalazi prijelaz sa Slovenijom, nema nikakvih gužvi. Ovo je prijelaz druge kategorije gdje mogu prelaziti samo građani EU i nitko drugi. Međutim, ovaj granični prijelaz poseban je po drugoj stvari. Ovdje je u posljednjih šest, sedam, osam godina prolazio velik broj izbjeglica", rekao je Čorkalo koji je razgovarao s predsjednikom Mjesnog odbora Željkom Širanovićem.

Širanović je kazao da se promijenio način na koji miganti dolaze k njima. "Sada dolaze taksijem, do sada su dolazili vlakom. Što se tiče poteškoća ili problema vezano uz novi režim prelaska granice - nije uočen do sada nikakav problem", objasnio je.

Što se tiče lokalnog stanovništva, ono nije imalo problema s novim režimom prelaska preko granice tijekom dana.

Među prvima je u Harmici postavljena žilet-žica, rekao je Čorkalo. "Onda su bila druga vremena, druga situacija i bilo je to dosta burno. Mnogo migranata je bilo na ovim prostorima, u velikim grupama su bili, a sada je tu sporadična situacija", rekao je Širanović i dodao da se nisu osjećali fizički ugroženo, ali osjećali su izvjesnu nelagodu.

"Prisutni su stalno, neki puta u većem, neki puta u manjem broju. Nisu oni nama nikad radili problema, ali nije baš ugodno", dodao je.

Smatra da će migranti naći nove puteve prelaska preko granice. "Do sada je velik pritisak na ovo područje. Stalno se primjećuje njihov dolazak i to je problem. Naravno da su Slovenci reagirali na svoj način. Mislim da su mjere koje je poduzela Hrvatska također dobre i da je vrlo dobro što je prisutnost policije na ovom graničnom prijalazu - to je i veća sigurnost za nas mještane", zaključio je.

Promet se odvija normalno, neometano, a takva je situacija i na svim ostalim graničnim prijelazima te kategorije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.