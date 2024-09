FOTO/VIDEO Smrtonosne poplave u Japanu, nekoliko desetaka rijeka izlilo se iz korita: Broj poginulih i nestalih raste

Gradovi Wajima i Suzu, koji se još uvijek oporavljaju od snažnog potresa 1. siječnja, među najteže su pogođenima poplavom koja je počela u subotu.

Oba grada zabilježila su u nedjelju dvaput veću količinu oborina nego što inače padne u rujnu, izvijestili su lokalni mediji.

Nekoliko desetaka rijeka izlilo se iz korita. Blokirane su ceste i izolirano je više od 100 zajednica diljem prefekture, pišu mediji.

Dva tijela pronađena su u blizini tunela pogođenog klizištem u gradu Wajima. Jedan od poginulih bio je građevinski radnik koji je popravljao cestu, objavio je u ponedjeljak BBC.

Među smrtno stradalima su i dva starija muškarca i starija žena.

Japanski meteorološki zavod izdao je u subotu najvišu razinu upozorenja opasnu po život za Ishikawu, a u nedjelju ga je spustio na redovno upozorenje. No vlasti su pozvale na stalni oprez jer će obilna kiša vjerojatno još padati.

Poplavljene su privremene kuće izgrađene za ljude koji su izgubili svoje domove u novogodišnjem potresu.

Regija se još uvijek oporavlja od snažnog potresa magnitude 7,5 u siječnju koji je ubio najmanje 236 ljudi, urušio zgrade i izazvao veliki požar.

Oko 4000 kućanstava ostalo je bez električne struje u ponedjeljak, objavio je Hokuriku Electric Power Company.

Više od 40.000 stanovnika u četiri grada u Ishikawi, uključujući u gradovima Wajima, Suzu i Noto, evakuirano je tijekom vikenda.

Za još 16.000 stanovnika u prefekturama Niigata i Yamagata sjeverno od Ishikawe naređena je evakuacija, objavila je novinska agencija AFP.

Terrible #flood due to heavy rain in Wajima City of #Ishikawa, #Japan 🇯🇵 (21.09.2024)

You can find out what is really happening on the planet by watching the forum "Global Crisis. Responsibility" pic.twitter.com/j8SkFkGu5J