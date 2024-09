Njima bi porez na nekretnine trebao najviše pomoći, a baš oni od njega najmanje očekuju: "To je porazno"

Prazni stanovi oporezivat će se od 60 centi do 8 eura po metru četvornom. U isto vrijeme tisuće studenata traži nikad skuplji smještaj. Najam i po 1000 eura, cijena kvadrata za kupnju i dalje ne pada pa se mladi pitaju hoće li novi porez išta pomoći.

Njezin život stane u tek par vrećica, no dok s majkom i bratom seli svoje stvari, Marta je sretna brucošica jer dobila je studentski dom. "Jako sam uzbuđena, zanima me tko će mi biti cimer. Malo je čudno jer odlazim od doma, ali ja se nadam da će sve biti super", optimistična je Marta, studentica radiologije.

Slatke brige umalo su bile velike. 5000 prijavljenih studenata nije dobilo dom, a stanovi su nikad skuplji, pa je odahnula i Martina majka Zlatica: "Veliki je to izdatak, ne znam bismo li to mogli uspjeti, a želja je da fakultet završi jer danas je teško i do posla doći bez nekakve više škole."

Prema istraživanju Mreže mladih Hrvatske (MMH) garsonijere se u Zagrebu iznajmljuju po 550 eura, na obali po 600. Dvosobni stanovi od 800 do 1000 eura.

Javna je tajna da se u Hrvatskoj često stanovi iznajmljuju na crno, odnosno bez prijave pa se mogu pronaći jeftinije od onih oglasa agenata za nekretnine. No tome će uskoro doći kraj jer zbog poreza na prazne nekretnine može se izgubiti i jedna cijela najamnina.

Prazan stan oporezivat će se i do osam eura po kvadratu, ali bit će i puno iznimki, a cijene će odrediti općine i gradovi. Međutim, mnogi se pitaju može li novi stari porez spustiti cijene.

"Još uvijek imamo veću potražnju od ponude nekretnina tako da mi ne očekujemo neke značajne promjene uoči ovih mjera. Postojat će ljudi koji će se u svakom slučaju odlučiti za plaćanje poreza i jednostavno će ih ostaviti u vlasništvu jer ne žele staviti nekretninu u najam", kazala je agentica za nekretnine Jelena Kravoščanec Todorović.

Dok najamnine rastu, cijene kvadrata za prodaju drže se oko 3000 eura pa i s povećanjem prosječne plaće anuitet za kredit ne može biti veći od 440 eura na mjesec - uz maksimalni rok na 30 godina, to je 90.000 eura. Drugim riječima, mladi bračni par s dvije prosječne plaće, a polovica ih prima manju, može do stana s dječjom sobom samo ako maksimalno kreditom optereti obje plaće. Sve ostale kombinacije zahtijevaju veliki kompromis.



"To je porazno i jasno pokazuje zašto Hrvatska ima najveću stopu, odnosno najkasnije se mladi Hrvati iseljavaju od roditelja - upravo zato što nema priuštivog stanovanja", kaže Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske (MMH).

Mladi od poreza na nekretnine ne očekuju mnogo, a da neće biti brzog efekta, potvrdio je u subotu i premijer Andrej Plenković: "Neće sad one pasti, ne znam, s 10 na jedan, to nije realno, ali da se ide prema većoj ponudi koja će onda na temelju načela konkurentnosti dovesti do smanjenja cijena."

Sve detalje reforme Vlada će otkriti u ponedjeljak. Za ovu akademsku godinu - prekasno.

