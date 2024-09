FOTO/VIDEO Japan se bori s poplavama: Jedna osoba je mrtva, sedam je nestalo

Jedna je osoba poginula, a najmanje se sedam smatra nestalima u subotu u Japanu gdje su u središnjem dijelu zemlje deseci tisuća ljudi dobili poziv na evakuaciju zbog poplava uzrokovanih jakim kišama.

U Ishikawi, jedna je osoba poginula, a dvije su teže ozlijeđene, objavila je vlada te regije u priopćenju, dodajući da se i tri osobe vode kao nestale.

Nestalima se smatraju još četiri osobe koje su radile na popravku ceste u Wajimi gdje je više zgrada poplavljeno, a ceste su neprohodne zbog klizišta.

"Šezdesetak osoba radilo je na popravku jedne ceste ... ali je došla do klizišta", rekao je za AFP dužnosnik ministarstva infrastrukture i prometa Koyi Yamamoto.

Spasioci su na putu, ali su blokirani odronima, dodao je.

Osim toga, oko 44.700 stanovnika gradova Wajima, Suzu i Noto, u prefekturi Ishikawa, zamoljeno je da napusti to područje, rekli su lokalni dužnosnici.

Od još 16.700 stanovnika u prefekturama Niigata i Yamagata, sjeverno od Ishikawe, također je zatraženo da se evakuiraju.

Prema vlastima Ishikawe, mnoge su zgrade poplavljene, a klizišta su blokirala neke ceste. Bez struje je 6000 domova.

Evacuations ordered!!

At least one killed and several missing after torrential rains caused flooding & landslide in northern #Japan#Flood #Aisa #Japon #Ishikawa #Wajima #Landslide #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/rpp02S2n8Z