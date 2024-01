VIDEO Društvenim mrežama šire se snimke razornog potresa u Japanu: Pogledajte trenutke koji lede krv u žilama

U samo 15 minuta Japan su pogodila tri snažna potresa, a najsnažniji je bio jačine 7,5 stupnja po Richteru.

Zbog toga je izdano upozorenje za tsunami, a japanske vlasti poručile su građanima da se evakuiraju na uzvisine.

Društvenim mrežama šire se dramatični trenuci potresa.

WATCH: Major damage reported in coastal town of Uchinada in Ishikawa, Japan after 7.4 magnitude earthquake pic.twitter.com/1tMuu8EyOp

Japan - This is footage of the earthquake filmed by a terrified family. Japan have issued an urgent evacuation notice on the western coast as part of a tsunami warning 🇯🇵🗾 pic.twitter.com/ETm1VLrJth