Rusija žestoko prigovorila Zapadu pa poručila: "Europa ne krije svoje pripreme za novi veliki rat"

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govorio je u ponedjeljak na Međunarodnoj konferenciji o euroazijskoj sigurnosti u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Raspravljao je o novim prijetnjama NATO-a u Euroaziji, izgledima za rješenje rata u Ukrajini te sastanku ruskih i američkih čelnika.

Moskva neće dopustiti da Sjevernoatlantski savez upravlja Euroazijom.



"Želimo li da se cijeli naš golemi, prekrasni kontinent pretvori u NATO-ovo feudalno područje? S tim se ne možemo složiti", rekao je, a prenosi RIA Novosti.

"Europa ne krije svoje pripreme za novi veliki rat. U srpnju su se Francuska i Velika Britanija dogovorile o koordinaciji svojih nuklearnih snaga i stvorile neku vrstu Antante za razvoj raketnih sustava. Istovremeno, London i Berlin potpisali su sporazum o vojnoj suradnji, a nedavno se govorilo o dodavanju nuklearne dimenzije", dodao je.

Sergej Lavrov i Vladimir Putin Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Prema Lavrovu, NATO-ovi planovi za aktivnije djelovanje na Arktiku također su razlog za zabrinutost jer Savez nastoji osigurati svoje mjesto u Tihom oceanu s ciljem obuzdavanja Kine i izolacije Rusije.

"Više smo puta izjavili da nikada nismo imali i nemamo nikakvu namjeru napasti bilo koju sadašnju državu članicu NATO-a ili EU-a. Spremni smo ugraditi ovaj stav u buduća sigurnosna jamstva za ovaj dio Euroazije, ali čelnici EU-a izbjegavaju razmatrati ta buduća jamstva na istinski kolektivnoj osnovi", rekao je Lavrov.

Ministar vanjskih poslova Rusije istaknuo je da se širenje Saveza nastavlja nesmanjenim tempom unatoč svim obvezama. Mnoge zapadne zemlje ne mogu priznati kraj svoje dominacije i početak novog povijesnog doba. Dodao je da Zapad smatra da je "iznad zakona i iznad morala".



"Ne namjeravamo diktirati tko bi s kim trebao surađivati, ali pitanje postavljamo drugačije. Zašto ne bismo razmotrili stvaranje pankontinentalne arhitekture otvorene za sve euroazijske zemlje i udruženja?" upitao je Lavrov tijekom govora u Minsku i dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio tu ideju, odnosno koncept "regionalnih rješenja za regionalne probleme".

Šef ruske diplomacije objasnio je da upravo europske članice NATO-a produžuju sukob u Ukrajini tako što kijevski režim pumpaju oružjem i novcem.

"Vodstvo većine europskih zemalja čini sve što može kako bi uvjerilo američku administraciju da odustane od ideje rješavanja situacije u Ukrajini uklanjanjem temeljnih uzroka sukoba za pregovaračkim stolom", rekao je.

U nastavku je istaknuo da se nada da će američki predsjednik Donald Trump ostati predan načelima dogovorenima na samitu na Aljasci. Moskvi su također potrebna jamstva da će sastanak dvaju predsjednika dati rezultate, naglasio je.

Moskva, dodao je, očekuje pozitivan odgovor Sjedinjenih Država na njezin prijedlog novog Ugovora o smanjenju strateškog naoružanja.