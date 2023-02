Šef Wagnera Jevgenij Prigožin rekao je da će Rusiji trebati dvije godine da u potpunosti uspostavi kontrolu nad Doneckom i Luhanskom, dvjema regijama na istoku Ukrajine.

Šef plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin, koja se u ratu u Ukrajini bori na ruskoj strani, rekao je će Rusiji trebati dvije godine da u potpunosti uspostavi kontrolu nad Doneckom i Luhanskom, dvjema regijama na istoku Ukrajine.

"Koliko ja razumijem, mi moramo osvojiti republike Doneck i Luhansk i u principu će to zasad odgovarati svima", rekao je, dodavši da bi to moglo trajati godinu i pol do dvije, prenosi Guardian.

Nitko neće u vojnike: Država našla ideju kako privući mlade, a ministar krivca vidi u jednoj osobi

Rusi su spremni na pregovore uz jedan uvjet, ali im Ukrajinci poručili: "Ne dolazi u obzir"

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u rujnu formalno anektirao spomenute regije, kao i Herson i Zaporižja. Time je prekršio međunarodne zakone, a mnoge države ne priznaju aneksiju.

"Moramo doći do Dnjepra, ali za to će trebati oko tri godine", rekao je Prigožin.